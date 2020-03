Mit tegyünk, hogy ne fertőzzük meg a családunkat?

Ha bármilyen tipikus téli betegséget szedünk össze, az orvos elsőként azt szokta javasolni, hogy feküdjünk ágyba, amíg meg nem gyógyulunk. Persze kaphatunk olyan gyógyszereket, amelyek csillapítják a tüneteket, a szakemberek azonban egyetértenek abban, hogy a felső-légúti betegségeket okozó fertőzéseket egytől egyig ki kell feküdni.

Nátha és influenza: ugyanaz a betegség? A nátha és az influenza két különböző betegség, bár sokan összekeverik a kettőt. Nem véletlenül: mindkettőt vírus okozza, ráadásul a tünetek is rendkívül hasonlóak. Mégis van egy-két eltérés, amelyek segítségével megállapíthatjuk, hogy melyik betegséggel állunk szemben. Kattintson a részletekért!

Hiszen ha arra vetemedünk, hogy lábon hordjuk ki, nemcsak azt kockáztatjuk, hogy a környezetünkben élőket megfertőzzük, és sokkal lassabban épülünk fel, hanem azt is, hogy az alapbetegségnél sokkal súlyosabb szövődmények alakulnak ki a szervezetünkben. Igen ám, de otthon is körülvesz minket a család: ráadásul az, aki lázas, gyenge, segítségre, ápolásra is szorul, tehát nem is tanácsos egyedül hagyni. De hogyan védjük meg azokat, akik rólunk gondoskodnak? Mit tehetünk azoknak a rokonainknak a biztonságáért, akiknek igencsak veszélyes lenne elkapni tőlünk egy náthát vagy influenzát, mert mondjuk kisgyerekek, csecsemők, idősek, vagy valamilyen krónikus betegséggel küzdenek?

Hogyan terjednek a kórokozók?

Talán mindenki ismeri a cseppfertőzés kifejezést. Ez azt jelenti, hogy ha valaki vírusos vagy bakteriális betegséggel küzd, akkor köhögéssel, tüsszentéssel, vagy akár szájon át történő ki-be légzéssel is apró cseppeket juttat a levegőbe tele kórokozókkal. Ezek akkor is fertőznek, ha másvalaki a helyiségben beszívja ugyanazt a levegőt, de leszállnak a tárgyak felületére is és megtelepszenek rajtuk. Az otthonunkba egyébként egészségesen is hazahurcolhatjuk őket, hiszen a kezünk bőrén is rengeteg található közülük, onnan pedig bármin megtapadnak, amihez csak hozzáérünk.

Mit tegyünk, hogy ne adjuk tovább a betegséget a szeretteinknek? Fotó: Getty Images

Tisztaság és higiénia

Talán közhelyesen hangzik, de még mindig nem vesszük elég komolyan azt, hogy hazaérkezéskor az első dolgunk a kézmosás legyen. Pedig a neves 19. századi magyar orvos, Semmelweis Ignác óta tudjuk, hogy ezzel akár életet is lehet menteni. Az sem mindegy, hogy hogyan tesszük: tartson legalább 20 másodpercig, használjunk hozzá antivirális vagy antibakteriális szappant, valamint meleg vizet. Az otthonunkba érkezve váltsuk le az utcai ruházatot is. Emellett elengedhetetlen, hogy a beteg környezetében tisztaságot tartsunk, és rendszeresen fertőtlenítsünk is. Ez azt jelenti, hogy takarítsuk le a közösen használt bútorokat és tárgyakat: ilyenek például a telefonok, villanykapcsolók, távirányítók, ajtó- és ablakkilincsek.

Fordítsunk különös gondot a fürdőszobára, azaz ugyancsak fertőtlenítő hatású tisztítószerrel kezeljük a csapok, kádak, zuhanyzók és természetesen az illemhelyek felületeit. A konyhai higiénia is elengedhetetlen: ne fogyasszunk például mosatlan zöldséget vagy gyümölcsöt, hiszen nem tudhatjuk, hogy előttünk a boltban ki milyen kézzel fogta meg őket. Válasszunk fertőtlenítő hatású mosogatószert, és még véletlenül se együnk, igyunk más tányérjából, vagy poharából. Még hideg időben is szellőztessük ki gyakran a lakás valamennyi helyiségét, hogy a levegőben szálló porszemcsékre tapadt kórokozók szabadon távozhassanak. Ha köhögünk vagy tüsszentünk, tegyünk papír zsebkendőt a szánk elé. A használtakat tároljuk zárt szemetesben, hiszen a vírusok még órákig életképesek lehetnek bennük. Bevethetjük a patikában kapható szájmaszkokat is. Ma már az sem számít kirívó dolognak, hogy az utcán is viseljük őket, ha nem szeretnénk senkit megfertőzni.

Erősítsük az immunrendszerünket, ahogy csak tudjuk

A legjobb védelem, ha belülről erősítjük magunkat, azaz folyamatos támogatást adunk az immunrendszerünknek. Influenzaszezonban sokat számít az oltás, amelyet az időseknek, a gyerekeknek és a krónikus betegeknek ingyen is beadnak a háziorvosok. Tapasztalatok szerint ez azért nem jelenti azt, hogy nem kaphatjuk el a kórt, de valószínűleg sokkal enyhébb lesz a lefolyása, és megelőzhetjük az esetleges szövődményeket is. Sokat számít a vitamindús táplálkozás, azaz érdemes egész télen és kora tavasszal is odafigyelni arra, hogy sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk. Ez az időszak a savanyú káposzta szezonja is: magas C-vitamin tartalma miatt előszeretettel ajánlják a dietetikusok. Persze azzal sincs baj, ha étrendkiegészítők segítségével vitalizáljuk a szervezetünket.

Óriási jelentősége van annak is, hogy mennyit pihenünk, hiszen ha kimerültek, nyúzottak vagyunk, a védekezőképességünk is sokkal gyengébb az átlagosnál. Ezért aludjunk eleget és aludjunk jól, azaz biztosítsunk magunknak stresszmentes környezetet éjszakára. A testmozgás is rengeteget számít, főleg akkor, ha szabad levegőn végezzük.

Tartsuk a biztonságos távolságot

A szervezetünkbe éppen a szemünk vagy a szánk nyálkahártyáján keresztül jutnak be a legkönnyebben a kórokozók. Ezért ha vágyunk is arra, hogy a beteg családtagunkat megöleljük, vagy megpusziljuk, ezt a gesztust egy időre ajánlott mellőzni.