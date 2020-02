Megfázás: mikor forduljunk orvoshoz?

Miután a kinti hidegről végre hazaérünk a jó meleg otthonunkba, levesszük a kabátot, sálat, sapkát, kesztyűt, meleg vízzel kezet mosunk, kicsit tovább is folyatjuk elgémberedett ujjainkra. Mamuszban melengetjük átfagyott lábainkat, orrunk lassan kienged, ám a szokásos kellemes érzés helyett enyhe borzongás fut végig testünkön. Hogyha pedig tüsszögni kezdünk, már forraljuk is a vizet a teához, előkerül a C-vitamin, a méz, s bizakodunk, nem lesz belőle nagyobb baj. Hajnalban azonban arra kelünk, hogy bizony kapar a torkunk, s kezd gyűlni a váladék az orrunkban. Visszaalszunk, hisz van még pár óra a szokásos felkelés időpontjáig. Tompa fejfájásunk és bedugult, mégis csöpögő orrunk azonban nem hagy nyugodni. Újabb mézes tea, még egy adag C-vitamin, s tudatosítjuk magunkban, hogy a tegnapi zimankó nem múlt el nyom nélkül, bizony megfáztunk.

Ki kell feküdni

Innentől talán már mindenkinek ismerős a történet, tüsszögés, torokfájás, bedugult orr, 1-2 napon belül köhögés, esetleg fejfájás - ezek mind a megfázás bosszantó tünetei, amire a legjobb, ha forró gyógyitalokat fogyasztunk, húslevest kanalazunk, C- és egyéb vitaminokkal támogatjuk a szervezetünk, s megpróbáljuk átvészelni a következő 3-4 napot a kanapén kuckózva egy jó könyvvel, vagy sorozatokkal. A kisgyerekes szülők pedig igyekeznek ilyenkor érzékenyíteni csemetéjüket: "apa/anya most nem érzi magát jól. Beteg, ezért pihennie kell."

Persze mindehhez, ha dolgozunk, nem árt egy orvosi igazolás a munkáltatónak, ám ilyenkor is érdemes előbb telefont ragadni, s megbeszélni a háziorvosunkkal, mikor menjünk, hogy elkerüljük a hosszú várakozást, felülfertőződést. Vagy esetleg azt, hogy ha mi fertőzzünk, mert tüneteink alapján rosszul diagnosztizáltuk megfázásunk, s akár egy napon belül jelentkezőlázés végtagfájdalom bizonyítja, influenzásak vagyunk.

Mellkasi fájdalom, magas láz esetén

No, de mi van akkor, ha a helyzet 4-5 nap után sem javul, esetleg légzési nehézség, mellkasifájdalomjelentkezik. Akkor bizony irány az orvos. Ezek ugyanis akár szívproblémákra, tüdő- vagy mellhártyagyulladásra is utalhatnak, amihez feltétlen szakember segítsége kell, hogy ne váljon nagyobb, esetleg végzetes problémává.

Ezeket figyelje, s forduljon orvoshoz Felnőtt esetén: 38,5 feletti láz

Láz 4-5 napig zsinórban, vagy néhány lázmentes nap után újra fellépő láz

Légzési nehézség

Torokfájás, fej- és orrmelléküregi fájdalmakkal Gyerek esetén: 38 fokos láz felett

Növekvő láz vagy legalább két napja tartó láz esetén

Ha a tünetek romlanak, vagy nem javulnak

Zihálás

Fülfájás

Rendkívüli zavartság

Szokatlan álmosság

Étvágytalanság

Hasonlóképp kell cselekedni akkor is, ha magas lázunk lesz, amit nem tudunk otthon csillapítani, s több mint egy napja már 38,5 felett van a hőmérsékletünk. De nemcsak a magas láz, a hőemelkedés is adhat okot a háziorvosi vizitre, ha az már napok óta fennáll. Mindkettő jelentheti azt, hogy valamilyen komolyabb fertőzéssel próbál megküzdeni a szervezetünk. Ahhoz azonban, hogy észrevegyük ez utóbbi tünetet, komolyan kell venni a testhő folyamatos ellenőrzését, még akkor is, ha látszólag semmiség, 37 fokot épp csak túllépi a hőmérő higanyszála.

Ha semmi sem marad meg bennünk

Előfordulhat, hogy az amúgy is kellemetlen tünetekhez hányás és/vagy hasmenés társul. Ilyenkor a legjobb, ha kímélő ételeket fogyasztunk, háztartási kekszet, főtt krumplit sósan, pirítóst üresen, s mellé nagyon sok folyadékot fogyasztunk, lehetőleg nem cukros, szénsavas üdítőket. Amennyiben néhány nap alatt nem javulnak e tünetek, akkor érdemes orvoshoz fordulni, hiszen fennáll a kiszáradás veszélye.

A torokfájás is lehet olyan erős, hogy szakember segítségét igényli. Az ugyanis normális, hogy kicsit kapar, fáj, s nehezebb emiatt a nyelés, de, ha azt érezzük, hogy nyelni se bírunk, a levegővétel is fáj, akkor az jelenthet fertőzést vagy sérülést, amit kezelni kell.

Arcüreggyulladás jele lehet

Amennyiben a napok óta tartó köhögés nem javul, vagy épp romlik, ráadásul hátsó garatfali váladékcsorgást is tapasztalunk, akkor szükségünk lehet antihisztamin tartalmú készítményre. Jelezhet azonban e tünetegyüttes más problémát is, amit jobb, ha nem magunk próbálunk diagnosztizálni, hanem inkább szakemberre bízzuk, főleg, ha már több mint egy hete kínlódunk vele. Hasonlóan kell eljárni akkor is, ha az orrdugulás nem szűnik, sőt fejfájás, arcfájás csatlakozik hozzá. Ez ugyanis akár arcüreggyulladást is jelezhet, melyet feltétlenül kezelni kell.

