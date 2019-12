Miért esnek jól a forró italok betegen?

Alapszabály, hogy ha megfázunk, influenzásak vagyunk, akkor sok folyadékot kell fogyasztani. Az orvosok általában igyekeznek azt is hangsúlyozni, hogy tiszta vizet is igyunk, ne csak forró italokat. No, de ki választaná a csapból folyó hideg vizet, amikor van annál hasznosabb is? Hiszen a vízben nincs C-vitamint adó citrom, torkot nyugtató édes méz és antioxidánsokban gazdag, finom tea, vagy épp gyulladáscsökkentő gyömbér, természetes antibiotikumként ismert fahéj, és akkor még a patikában kapható forró italokról nem is beszéltünk! De vajon tényleg segítenek? Miért épp azok terjedtek el, holott a gyulladt torokra akár fagyit is ehetnénk?

Tudomány a csészében

Kezdjük az alapoknál. Van-e bármi, amin nem segít egy arra alkalmas forró ital? Ha fázunk, felmelegít. Ha melegünk van, lehűt. Ha fájdalmunk van, enyhíti. Ha fáradtak vagyunk, felfrissít. S valljuk be, egy jó csészényi gőzölgő finomság után még az embereket is könnyebb elviselni. Az egész italkészítés szertartásossága ad egy olyan nyugalmat, ami csak segíthet, s akkor még a közös teázás közbeni lélekkönnyítő beszélgetésekről nem is ejtettünk szót. Betegen külön megnyugvás, ha az ember az ital gőze felett mélázva szorongatja a forró bögrét, s tudja, már pusztán ezzel jót tesz magának.

Az elfogyasztott innivaló hőfokán és édességén is sok múlik. Fotó: iStock

Vannak azonban olyanok, akik képesek voltak megkérdőjelezni eme jótékony italok hatékonyságát, s nem átallottak kutatást végezni, hogy bizonyítsák feltételezésüket. A Cardiffi Egyetem professzora, Ron Eccles és csapata e kérdést úgy vizsgálta, hogy az alanyoknak egy tipikus angol, fekete ribizlis-almás "gyógyitalt" szolgáltak fel. A csoport egyik felének forrón, a másiknak szobahőmérsékleten. Mindkét csoport érzékelte az ital jótékony hatását, de a melegen fogyasztott bizony többet segített. Most akár hátra is dőlhetnénk, legyintve a brit tudósokra: ezt mi vizsgálat nélkül is megmondtuk volna.

Fejben dől el

Kiderült, a forrón elfogyasztott ital a betegeknél azonnal és tartósan enyhítette a köhögést, a tüsszögést, az orrfolyást, a torokfájást, a hidegrázást, sőt még az orrduguláson is segített. Ekkor azonban Eccles csapata ez utóbbit bizonyítandó, megmérte a "kezelés" előtt és után is az orr szelelését, s rájöttek, bár a páciensek jobbnak érezték, az mit sem változott. "Ne feledjük, a tünetek olyan dolgok, amiket érzünk, az érzéseinket viszont befolyásolja a hangulatunk, az elvárásaink, sőt még a kultúránk is" - mondta Eccles.

Példának okáért az édes íz stimulálja a szánkban lévő receptorokat, és mint a professzor hangsúlyozta, a szakirodalomban alaposan dokumentált vizsgálatok már bebizonyították, hogy ez befolyásolja mind a fájdalom, mind a köhögés érzését. Ennek oka igen egyszerű, az ízidegek ugyanoda futnak be az agytörzsben, mint azok az idegek, amelyek a köhögési ingert szállítják, az édes íz pedig morfinszerű vegyületeket szabadít fel. Mindezt a hatást a meleg úgy képes fokozni, hogy a hő hatására felerősödnek az ízek, ezáltal az azt felvevő receptorok erősebb jelet küldenek az agynak.

A saját bögre is fontos

Van még itt azonban más is. Jelesül a csészénk. Talán kevesen vannak, akiknek nincs kedvenc bögréje, amiből a legszívesebben kortyol, főképp betegen. Ez egészen összeforrt a meleg italok fogyasztásával, s egyfajta érzelmi függőségként van jelen az életünkben. Márpedig, ha jobban érezzük magunkat érzelmileg, akkor az hatással van szervezetünk általános egészségi állapotára is. S, mintegy pavlovi reflex érezzük jobban magunkat a kedvenc bögrénket szorongatva egy olyan forró itallal, amit az agyunk a gyógyulással köt össze.