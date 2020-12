Sokat hízhatunk a gluténmentes ételektől

Egyre több ember kezd gluténmentes diétát követni, nem feltétlenül azért, mert valóban gluténérzékeny, hanem mert úgy gondolják, a gluténmentes élelmiszerek jóval egészségesebbek, mint hagyományos társaik. Valóban így van ez? A szakemberek szerint nem: a gluténmentes ételekben ugyanis több adalékanyag, cukor és zsír lehet, így azok nem lesznek egészségesebbek, sőt hozzá is járulhatnak a hízáshoz.

A gluténmentes ételek piacán az elmúlt húsz évben hatalmas fejlődés indult be, egyre több és több termék vált elérhetővé. Ennek oka azonban csak részben a gluténérzékenyek számának növekedése , a háttérben meghúzódó okok között találhatjuk azt is, hogy. Az alacsonyabb szénhidráttartalmú étrendet követők számára is alternatívát jelentettek a gluténmentes termékek, de egyre többen térnek át ezekre, mert egészségesebbnek gondolják őket, mint a hagyományos változatokat.