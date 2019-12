Giardiázis: mit érdemes tudni róla?

A giardiasis egy parazita által okozott fertőzés, mely az emésztőrendszert támadja meg. Évente közel 300 millió embert érinthet, és vannak olyan országok, melyekben a népesség 30 százaléka fertőzött.

Mi az a giardiázis?

A giardiasis nevű betegséget egy Giardia lamblia (egyéb nevein Giardia intestinalis, illetve Giardia duodenalis) nevű élőlény okozza, mely a prozoanok családjába tartozik. A protoza állati jellegű egysejtűek, úgynevezett állati véglények gyűjtőneve.

Paraziták a bélben: a puffadás okozói Vajon mi okozhatja a szűnni nem akaró hasmenést, ami ráadásul különös módon néha elmúlik, azután visszatér? Könnyen előfordulhat, hogy paraziták okozzák a problémát. Mit érdemes róluk tudni? A Giardia számos állat (pl. tehenek, birkák és rágcsálók) szervezetében megtalálható, és a szakemberek szerint valószínű, hogy éppen ez a tényező teszi olyan elterjedtté a fertőzést. Emellett az egysejtű a természetes vizekben is megtalálható. Az emberi szervezetbe általában szennyezett vízzel kerül be, és annak klórozása sem pusztítja el. Élelmiszereken keresztül is "elfogyaszthatjuk" a kórokozót.

A giardiázis súlyos hasmenéssel járó fertőzés

A Giardiának kétféle alakja van, az egyik az úgynevezett ciszta, a másik pedig a vegetatív alak. Az előbbi ellenálló, a széklettel ürül, onnan kerül be a vizekbe, melyekben (megfelelő hőmérséklet mellett) akár három hónapig is fertőzőképes marad. Maga a kórokozó a vékonybél felső szakaszán tapad meg, ott megtelepszik, majd a tápanyagokat elszívja a fertőzött elől, emellett pedig hatással van a bélfal átjárhatóságára és a programozott sejthalál nevű jelenségre is.

Milyen tünetei vannak a giardiázisnak?

A betegség tünetei nagyon változatosak, előfordulhat, hogy valaki egyáltalán nem mutat tüneteket, másoknál viszont igen intenzívek lehetnek. A tünetek általában az érintettek egyharmadánál jelentkeznek. A giardiasis a vékonybelet érinti elsősorban, így a főbb tünetek között találhatjuk a súlyos hasmenést, gyengeséget, étvágytalanságot, hasi görcsöket és hasfájást, a puffadást, fokozott gázképződést. Ezek a fertőződést követő 10-15 napon jelentkezhetnek. A gyerekeknél a tünetek sokkal nagyobb eséllyel jelennek meg, míg a felnőttek sokszor panaszmentesek.

A panaszok egy része pár nap alatt, kezelés nélkül, magától is megszűnik, ahogy az egysejtű kiürül a szervezetből. Ha a tünetek azonban súlyosabbak és hosszabb időn keresztül elhúzódnak, gyógyszeres kezelésre lehet szükség. Emellett különösen figyelni kell a hasmenés következményeként kialakuló kiszáradás megelőzésére, a megfelelő folyadékpótlásra is. Mivel a giardiasis felszívódási zavarokkal és hiánybetegségekkel is együtt járhat, fontos a mikrotápanyagok pótlása is.

Hogyan terjed a giardiázis?

Előfordulhat az is, hogy a betegek egy része krónikus hordozóvá válik, vékonybelében pedig hosszabb ideig, akár évekig is megtapad a kórokozó. A fertőzés után immunitás nem marad vissza, tehát az érintettek a későbbiekben bármikor visszafertőződhetnek. A szakemberek szerint a paraziták okozta fertőzések bizonyos krónikus betegségek, például a laktóz-intolerancia vagy az irritábilis bél szindróma (IBS) kialakulásában is szerepet játszhatnak.

Ha olyan országba utazunk, ahol a Giardia gyakori, ne igyunk bizonytalan eredetű vizet, és az ivóvizet mindig forraljuk fel fogyasztás előtt. Legyünk óvatosak a természetes vizekkel, folyókkal, tavakkal szemben is!