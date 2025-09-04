40 felett ezek a legfontosabb vizsgálatok férfiaknak – Van, amiről sokan megfeledkeznek

A szűrővizsgálatok nemcsak a betegségek megelőzésében játszanak kulcsszerepet, hanem a korai felismerés révén jelentősen növelhetik a gyógyulás esélyeit is betegség esetén. Mutatjuk azokat a vizsgálatokat, amelyekre minden 40 év feletti férfinak érdemes lehet a közeljövőben időpontot kérnie.

A betegségek korai felismerése jelentősen növelheti a gyógyulás esélyeit. Fotó: Getty Images

Kötelező szűrések 40 felett

A rendszeres szűrővizsgálatok célja, hogy még a tünetek megjelenése előtt észleljük a problémákat. A legfontosabb kötelező vizsgálatok a következők.

Prosztataszűrés (urológiai vizsgálat): a prosztatarák a férfiak egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. A Magyar Rákellenes Liga ajánlása szerint a 40 év feletti férfiaknak évente érdemes felkeresniük az urológiai szakrendelést.

Vérnyomásmérés: a magas vérnyomás gyakran tünetmentes, mégis komoly szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet. Rendszeres ellenőrzése – és szükség esetén kezelése – viszont segíthet megelőzni a szívrohamot vagy a stroke-ot.

Koleszterinszint és vércukorszint mérése: a magas koleszterinszint és a cukorbetegség időben történő felismerése szintén életmentő lehet.

Ajánlott szűrések a megelőzés jegyében

Bár nem kötelezőek, a következő vizsgálatokat is különösen fontos elvégeztetni a 40 év feletti férfiaknál.

Vastagbélrákszűrés (székletvérvizsgálat és kolonoszkópia): ha a családban már előfordultak bélrendszeri rákos megbetegedések, különösen fontos a rendszeres a szűrés. 50 felett meghívót is kapsz rá, és 2 évente ajánlott majd menned.

Csontritkulásszűrés: bár a csontritkulás inkább nőket érint, a férfiaknál is előfordulhat, különösen 50 év felett. A szűrés segíthet a megelőzésben.

Szájüregi rákszűrés: legalább évente egyszer keresd fel fogorvosodat is egy általános állapotfelmérés miatt. Ilyenkor nemcsak a fogaidat érintő problémák derülhetnek ki, hanem akár szájüregi daganat jelenlétét is felfedezheti a szakember. A magyar férfiak körében ez a betegségcsoport igen gyakori daganatos haláloknak számít.

Ne várd meg, hogy baj legyen!

A szűrések célja a betegségek megelőzése vagy korai felismerése. Ne várd meg, amíg baljós tüneteid lesznek! A családi kórtörténet ismerete segíthet az orvosnak a megfelelő vizsgálatok kiválasztásában, ezért készülj fel előre ezekre a kérdésekre! Tűzd ki mielőbb a szűrések időpontjait, és menj is el a vizsgálatokra! Ha pedig nem tudod, hol is kezdj neki a kivizsgáltatásodnak, fordulj háziorvosodhoz útmutatásért!

