40 felett ezek a legfontosabb vizsgálatok férfiaknak – Van, amiről sokan megfeledkeznek

A szűrővizsgálatok nemcsak a betegségek megelőzésében játszanak kulcsszerepet, hanem a korai felismerés révén jelentősen növelhetik a gyógyulás esélyeit is betegség esetén. Mutatjuk azokat a vizsgálatokat, amelyekre minden 40 év feletti férfinak érdemes lehet a közeljövőben időpontot kérnie.
Kötelező szűrések 40 felett
A rendszeres szűrővizsgálatok célja, hogy még a tünetek megjelenése előtt észleljük a problémákat. A legfontosabb kötelező vizsgálatok a következők.
Prosztataszűrés (urológiai vizsgálat): a prosztatarák a férfiak egyik leggyakoribb daganatos megbetegedése. A Magyar Rákellenes Liga ajánlása szerint a 40 év feletti férfiaknak évente érdemes felkeresniük az urológiai szakrendelést.
Vérnyomásmérés: a magas vérnyomás gyakran tünetmentes, mégis komoly szív- és érrendszeri problémákhoz vezethet. Rendszeres ellenőrzése – és szükség esetén kezelése – viszont segíthet megelőzni a szívrohamot vagy a stroke-ot.
Koleszterinszint és vércukorszint mérése: a magas koleszterinszint és a cukorbetegség időben történő felismerése szintén életmentő lehet.
Ajánlott szűrések a megelőzés jegyében
Bár nem kötelezőek, a következő vizsgálatokat is különösen fontos elvégeztetni a 40 év feletti férfiaknál.
Vastagbélrákszűrés (székletvérvizsgálat és kolonoszkópia): ha a családban már előfordultak bélrendszeri rákos megbetegedések, különösen fontos a rendszeres a szűrés. 50 felett meghívót is kapsz rá, és 2 évente ajánlott majd menned.
Csontritkulásszűrés: bár a csontritkulás inkább nőket érint, a férfiaknál is előfordulhat, különösen 50 év felett. A szűrés segíthet a megelőzésben.
Szájüregi rákszűrés: legalább évente egyszer keresd fel fogorvosodat is egy általános állapotfelmérés miatt. Ilyenkor nemcsak a fogaidat érintő problémák derülhetnek ki, hanem akár szájüregi daganat jelenlétét is felfedezheti a szakember. A magyar férfiak körében ez a betegségcsoport igen gyakori daganatos haláloknak számít.
Ne várd meg, hogy baj legyen!
A szűrések célja a betegségek megelőzése vagy korai felismerése. Ne várd meg, amíg baljós tüneteid lesznek! A családi kórtörténet ismerete segíthet az orvosnak a megfelelő vizsgálatok kiválasztásában, ezért készülj fel előre ezekre a kérdésekre! Tűzd ki mielőbb a szűrések időpontjait, és menj is el a vizsgálatokra! Ha pedig nem tudod, hol is kezdj neki a kivizsgáltatásodnak, fordulj háziorvosodhoz útmutatásért!