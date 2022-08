45 év feletti férfiak: ezek a vizsgálatok életbevágóan fontosak

Népességszámhoz viszonyítva Magyarországon az egyik legmagasabb az Európa Unió tagállamai között az elkerülhető halálesetek száma az Eurostat legfrissebb kimutatásai szerint. Ez azt jelenti, hogy itthon az uniós átlaghoz képest mintegy kétszer többen veszítik életüket a 75 év alattiak korosztályában, dacára annak, hogy a meglévő megelőzési és kezelési módszerek révén elméletben elkerülhető lenne a haláluk. E téren ráadásul erőteljes, szintén megközelítőleg kétszeres eltérés figyelhető meg a nemek között is, méghozzá a férfiak kárára. Fontos persze leszögezni, hogy az egészségmegőrzés problémakörét csupán ezzel az egy mutatóval nem lehet tökéletesen leírni, de a számok ezzel együtt is kirajzolják, mekkora szükség van arra, hogy a magyar férfiak tudatosan és elkötelezetten törekedjenek egészségük védelmére.

Miért fontos a PSA-szint? A férfiak körében leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedés, a prosztatarák esetén is elmondható, hogy minél korábban ismerik fel, annál nagyobb esély van a teljes gyógyulásra. Vannak azonban olyan laboratóriumi vizsgálatok, amelyekkel a betegség már korai stádiumban felismerhető.

Az egészséges életmód, beleértve a kellő fizikai aktivitást, a kiegyensúlyozott táplálkozást, a mennyiségileg és minőségileg is kielégítő éjszakai pihenést, valamint a káros szenvedélyek és a stressz kerülését, természetesen elsődleges fontosságú, de ugyanígy elengedhetetlen a szerepe az orvosi szűrővizsgálatoknak is. Ez utóbbiak célja, hogy panaszmentes embereknél kizárják vagy megerősítsék rejtett kórfolyamatok fennállását. Számos betegségre igaz ugyanis, hogy csupán előrehaladottabb stádiumban okoznak olyan figyelemfelhívó tüneteket, amelyekkel aztán az érintettek orvoshoz fordulnak. Csakhogy jellemzően ilyenkor már az adott betegség kezelése, gyógyítása is nehezebb feladat, a beteg gyógyulási esélyei rosszabbak. A szűréseken való részvétel elejét veheti ezeknek a problémáknak, éppen ezért nem szabad félvállról venni, különösen a kor előrehaladtával. Lássuk tehát, milyen vizsgálatok javasoltak férfiak számára.

Vizsgálatok a háziorvosnál

Évente egyszer érdemes ellátogatni háziorvosunkhoz egy általános kivizsgálás céljából. Ebbe egyrészt beletartozik a vérnyomásmérés, másrészt az alapellátásban dolgozó orvosok számos hasznos laboratóriumi vizsgálatot kérhetnek NEAK által finanszírozott formában, így térítésmentesen juthatunk hozzá rendkívül értékes információkhoz szervezetünk állapotáról. A magasvérnyomás-betegség, avagy hipertónia körülbelül a lakosság harmadát érinti Magyarországon, ráadásul egy kifejezetten tünetszegény kórképről beszélhetünk, amely ugyanakkor megfelelő kezelés hiányában rendkívül súlyos szövődményeket okozhat hosszú távon. Maradva például a már említett elkerülhető haláleseteknél, a magyar férfiak körében éppen amagas vérnyomásokozta megbetegedések jelentik az egyik vezető halálokot. A vérnyomás mellett a rutin laborvizsgálatokkal képet kaphatunk a többi között májunk, veséink vagy éppen pajzsmirigyünk működéséről, a szénhidrátháztartásról, továbbá a koleszterin- és trigliceridszintekről, amelyek ugyancsak rendkívül fontos mutatók a szív-érrendszer egészsége szempontjából.

Évente egyszer érdemes felkeresni a háziorvost egy általános kivizsgálársa. Fotó: Getty Images

A legveszélyesebb daganatos kórkép

Világszerte a rákbetegségek számítanak a második leggyakoribb haláloknak, azok között is kiemelt helyen szerepel a tüdőrák. Magyarországon évente több mint ötezer férfi életét követeli, amiben jelentős szerepet játszik, hogy kezdeti stádiumában - amikor még műtéti úton a leginkább kezelhető lenne - jellemzően tünetmentes a súlyos légzőszervi megbetegedés, ezért sok esetben nem is ismerik fel időben. A korábban a tuberkulózis (tbc) kimutatására országos program keretében végzett, röntgenvizsgálaton alapuló tüdőszűrés a tüdőrák kimutatásában kevésbé hatékony. Ezzel szemben alacsony dózisú CT-vizsgálattól pontosabb eredményeket lehet várni. A HUNCHEST2 program centrumaiban ingyenesen kérhetik a vizsgálatot 50 évesnél idősebb személyek, amennyiben nincs ismert daganatos betegségük, ugyanakkor aktív dohányosok, vagy a dohányzásról 15 éven belül szoktak le, illetve életük során átlagosan 25 évig napi egy csomag cigarettát elszívtak. Ismert ugyanis, hogy a tüdőrákos megbetegedések mintegy 90 százaléka dohányzáshoz köthető.

Meghívó vastagbélszűrésre

Mint a második leggyakrabban előforduló rosszindulatú daganatos megbetegedés a vastagbélrák rendszeres szűrése is rendkívül fontos. Erre egységes szűrőprogram szerveződött Magyarországon. A szűrést kétévente szervezik meg, az arra jogosult, 50 és 70 év közötti, tünetmentes nőket és férfiakat pedig levélben hívják meg rá. A vizsgálat két lépésben történik: az első a székletvér vizsgálata, amely során vér jelenlétét keresik a laboratóriumi szakemberek az érintettek által leadott székletmintában. Amennyiben az eredmény nem negatív, úgy kolonoszkópia, azaz vastagbéltükrözés által lehet feltárni a vérzés forrását. Ez lehetőséget nyújt, hogy kimutassák és rögtön el is távolítsák a vastagbél szövetéből kitüremkedő elváltozásokat, úgynevezett polipokat, amelyekből daganat alakulhatna ki a későbbiekben. Bár a nemzeti szűrőprogramnak nem része, de - kiegészítő vizsgálatként - magánúton elvégeztethetjük egy tumormarker, az M2-PK izoenzim szintjének kimutatását is székletmintából, amelynek emelkedett értéke szintén kóros folyamatok gyanúját veti fel. Fontos azonban leszögezni, hogy a kolonoszkópiát ez a teszt sem helyettesíti.

A prosztata egészsége

Mind a szerv jóindulatú megnagyobbodása, mind a prosztatarák sok férfit érint 50 éves kor felett, utóbbi pedig több mint ezer halálesetért felelős évente. A prosztatarák kórlefolyása hosszú folyamat, évek telhetnek el, mire a beteg egyáltalán tüneteket tapasztal, ugyanakkor a sikeres gyógyítás alapja a korai felismerés. Éppen ezért 45 éves kor felett legalább kétévente javasolt komplex szűrővizsgálaton részt venni. Ez két lépésből tevődik össze, így egyrészt a prosztataspecifikus antigén (PSA) vérből történő kimutatásából, illetve urológus által végzett rektális digitális vizsgálatból. A PSA-t a prosztata hámsejtjei termelik, megemelkedett szintje pedig kóros elváltozásokra hívhatja fel a figyelmet. Prosztatarák gyanúját elsősorban a folyamatosan emelkedő PSA-értékek vetik fel. Mivel a PSA-szint kimutatásához csupán egy hagyományos vérvételre van szükség, így érdemes évente egyszer elvégeztetni a tesztet.

Ne hanyagoljuk a fogászati vizsgálatokat

Optimálisan félévente, de legalább évente egyszer tanácsos felkeresni fogorvosunkat is egy általános állapotfelmérés kapcsán. A vizsgálat során nemcsak a fogainkat érintő problémákra derülhet fény, hanem akár szájüregi daganatok fennállására is. A magyar férfiak körében ez a betegségcsoport szintén a leggyakoribb daganatos halálokok közé tartozik: az évenkénti több mint kétezer újonnan diagnosztizált megbetegedésre ezer feletti halálozás jut itthon.