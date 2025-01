Hormonzavar: ebből tudhatod, ha téged is érint

Hormonrendszerünk működési zavara befolyásolhatja az energiánkat, a hangulatunkat és az egészségünket is. Mutatjuk, milyen tünetek jelezhetik, hogy a hormonrendszer zavara állhat a háttérben.

Ha ingerlékenyebb vagy a szokásosnál, az is utalhat hormonzavarra. Fotó: Getty Images

Kimerültség

Mindenki fáradt, kimerült néha, ez teljesen rendben van. Ha azonban ez állandóvá, krónikussá válik, az mindig utal valamire. Ha azt veszed észre, hogy ugyanannyi pihenés, sportolás, alvás és munka mellett egyre fáradtabbnak érzed magad, fordulj orvoshoz! Ez ugyanis akár a pajzsmirigy hormonjainak és az ösztrogén- vagy progeszterontermelés zavaraira is utalhat.

Ingerlékenység

Ha hirtelen hangulatváltozások, ingerlékenység gyötör, annak szintén lehet hormonális oka. Ez az oka különben annak is, hogy menstruáció előtt és alatt is gyakori az ingerlékenység, illetve a túlzott érzelmesség.

<span>Rendszertelen menstruáció</span>

Nőknél a rendszertelen menzesz is utalhat a hormonrendszer működésének zavarára. Ha a szokásosnál előbb vagy később jön meg a havi vérzésed, az arra is utalhat, hogy túl sok vagy túl kevés ösztrogén van a szervezetedben. A 40-es, 50-es éveikben járó nőknél perimenopauza miatt is lehet rendszertelen a vérzés, bizonyos esetekben pedig policisztás ovárium szindrómára (PCOS) is utalhat.

Pattanások

Ha makacs, nem múló aknékkal telik meg a bőr, az is utalhat hormonzavarra. Ha túl sok androgén hormon termelődik a nők szervezetében, az a bőr túlzott zsírosodását okozhatja. Emiatt eltömődhetnek a pórusok, illetve a szőrtüszők körüli sejtekre is hatással van.

<span>Memóriazavarok</span>

Ha úgy érzed, hogy kihagy az agyad, például a szokottnál nehezebben oldasz meg feladatokat vagy romlott a memóriád, annak is lehet hormonális oka. Ennek általában az ösztrogén, illetve a progeszteron szintjének változásához van köze. Bizonyos esetekben pajzsmirigybetegség tünete is lehet, amely szintén hormonális eredetű.

Álmatlanság

Mivel az ébrenlét és az alvás ritmusát is a hormonok szabályozzák, ugyanúgy sokféle alvásproblémáért is felelősek lehetnek. Az alacsony progeszteronszinttől nehezen, vagy egyáltalán nem tudunk elaludni, míg az alacsony ösztrogénszint felel a hőhullámokért és az éjszakai izzadásért, ami szintén gátolhatja az éjszakai pihenést.

<span>Fejfájás, libidócsökkenés</span>

A fejfájást nőknél sok esetben az ösztrogénszint csökkenése váltja ki, például menstruáció előtt. Alacsony ösztrogénszintre utalhat a csökkent libidó is, aminek hátterében – akárcsak a férfiak esetében – a tesztoszteronszint csökkenése állhat. Ezt a hormont ugyanis nem csak a férfi, hanem a női szervezet is termeli.

Hízás, fogyás

Ha hirtelen, minden ok nélkül fogysz vagy hízol, ennek hátterében is az állhat, hogy a hormonjaiddal van probléma. A karra és hasra hízás inzulinrezisztenciát, a mellnövekedés az ösztrogénszint változását jelezheti, míg a csípőre rakódó zsírpárnák a pajzsmirigy által termelt hormonok zavaraira utalhatnak.

Hajhullás

Ha megváltozik a haj sűrűsége, vagy a hajszálak gyengébbek és töredezettebbek lesznek, illetve hullani kezdenek, ezek a tünetek gyakran utalnak a pajzsmirigy zavaraira, de az ösztrogén és a progeszteron szintjének megváltozásával is összefüggésben állhatnak.