Házi praktikák szemfáradtság ellen

Nézzünk körül! Első lépésben tanácsos megnézni, milyen körülmények között töltjük napjaink nagyobb részét, mennyire segítünk egyik legfontosabb munkatársunknak, szemünknek. Elegendő-e a fény az olvasáshoz, jó irányból érkezik-e az íróasztalunkra, nem kell-e hunyorogni, például a rosszul, a fénnyel szemben elhelyezett monitor előtt, rendszeresen van-e szellőztetve a helyiség, nem túl száraz-e a levegő a szobában és így tovább.

Borogatás a szemre Természetgyógyászok a szemre helyezett nedves borogatásokat javasolják a szemfáradtság ellen. Erre a célra alkalmazható a szemvidítófű, a fehér mályva, az édesköménygumó, a bodzavirág, a búzavirág, a gyermekláncfű virága, a sárgarépa pépje, a sóskalevél és a fekete tea is. A gyógyfüveket felfőzve, majd gézcsíkba tekerve kell a szem elé helyezni. Kúraszerűen, több héten át ajánlják alkalmazását. A kamillavirág főzete irritálhatja a szemet, azzal tanácsos vigyázni.

Kössük össze a kellemest a hasznossal, az egészségessel:úgy, hogy a túlságosan igénybe vett szemünk is kapjon egy kis frissítő kényeztetést. Például az arcpakolás során a szemre helyezett uborkaszeletek nyugtatják a fáradt szemet, és természetesen már az is jót tesz, ha ez idő alatt - akár csak tíz percig - behunyt szemmel pihentetjük. Kellő óvatossággal kíméletes szemfürdőt is vehetünk, ha hűvös, tiszta vízzel telt tenyerünkbe, vagy tálkába "belepislogunk".

Számítógépe előtt végzett munka során óránként pár percre álljon fel, kicsit lazítsa ki, mozgassa meg tagjait - ez a rövid pihenés a szemének is használ.

Néhány egyszerű szemtorna sokat segíthet: megmozgatja a szem körüli illetve a szemben lévő finom izmokat, frissíti, élénkíti a vérkeringést. Ha például, azzal nedvesíti, újra vékony, filmszerű könnyréteggel vonja be a szemét."Körözzön" a szemével:. A szem izmainak tudatos ellazítása is jó hatású. Ehhez hunyja be a szemét, árnyékolja be a tenyerével, és képzelje el, hogy egy sötét doboz mélyére néz. Az ujjbeggyel való finom masszírozás is jót tesz, de ügyeljen rá, hogy magára a szemgolyóra ne gyakoroljon nyomást közben.A napba nézni ártalmas, de egy kis "napfürdőzés", vagyisnemcsak kellemes, hanem a szemet is frissíti. Jól teszi, ha kihasznál minden percet, amikor pihentetheti túlerőltetett szemét: például telefonálni lehunyt szemmel is lehet.