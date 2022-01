Hat fontos tudnivaló a HPV-ről

Nincs is nagyszerűbb annál, amikor két szív lángra gyúl, a szerelmes szenvedély pedig a testet is magával ragadja. De amennyire kívánatos a szex, olyan kockázatos is lehet az alkalomra váró láthatatlan gyilkosok miatt. A Humán Papilloma Vírus (HPV) nemcsak a leggyakoribb nemi úton terjedő betegség kórokozója, hanem a legveszélyesebb is, hiszen ez a vírus okozza a legtöbb rákos halálozást a nők körében.

A HPV rejtőzködő kórokozó, de teszttel könnyen kimutatható - Fotó: 123rf

Mivel a nemi szerveken szemölcsöket és daganatokat képezhet, de a szájüregben és a végbélben is okozhat rákot, a védőoltás alkalmazása mindkét nemnél ajánlatos. Annál is inkább, mert a HPV-fertőzés átadható a szexuális előjáték, illetve a hüvelyi, anális és orális aktus során is. Azok vannak nagyobb kockázatnak kitéve, akik védekezés nélkül létesítenek szexuális kapcsolatot, illetve gyakrabban cserélgetik a partnereiket - figyelmeztet az ÁNTSZ. De ezen kívül az alábbi, kevesebb figyelmet kapó dolgokról is érdemes tudni a HPV-vel kapcsolatban.

1. Több mint 200 különböző HPV-törzs létezik

A HPV valójában nem egyetlen kórokozó, hanem legalább 130, de lehet, hogy több mint 200 vírus is a csoportjába tartozik. Az amerikai Nemzeti Rákkutató Intézet szerint a szexuális úton terjedő HPV-nek van egy magas és egy alacsony kockázatú változata. A legtöbb alacsony kockázatú típus nem vezet betegséghez, de egyesek genitális szemölcsöket és ritkán előforduló légzési papillomatózist okozhatnak, amikor jóindulatú tumorok növekednek a légutakban. A magas kockázatú HPV-k többféle rákot válthatnak ki. A 200-ból mintegy 14 nagy HPV típus tartozik a magas kockázatúak közé, amelyek többféle rákot is okozhatnak.

2. A magas kockázatú HPV-törzsek felelnek szinte az összes méhnyakrákért

Míg a HPV általában nem veszélyezteti a férfiakat, a magas kockázatú HPV-törzsek rendkívül veszélyesek a nőkre améhnyakrákkórokozójaként. Azonban, ha egy nőnél kimutatták a HPV-fertőzést vagy méhnyak-diszpláziát (a méhnyak sejtjeiben bekövetkezett változásokat), az nem feltétlenül jelenti, hogy méhnyakrákot kap. Annak az esélye, hogy egy HPV-törzs rákot okozzon, alacsony, és a legtöbb HPV-fertőzés külső beavatkozás nélkül megszűnik. De néha a folyamat más irányt vesz, és többféle rák, köztük a méhnyakrákra is kialakulhat.

3. A HPV évekig észrevétlen maradhat a szervezetben

A pácienseinek még akkor is lehet HPV-fertőzésük, ha már régóta tartó szexuális kapcsolatban állnak egyetlen partnerrel. A vírus évekig észrevétlen maradhat a szervezetben. Ezért olyan fontos a rendszeres méhnyakrák-szűrés. Sok nő azt az utat követi, hogy a szexuális partnere megváltoztatása után bejelentkezik ellenőrző vizsgálatra. Az orvosok szerint is ez a legjobb módja, hogy vigyázzanak a szexuális egészségükre. Mivel a nemi betegségek terjedhetnek a hüvelyi, orális és anális szexeken keresztül, de akár a genitális területen bőrről a bőrre is, az óvszerhasználat szintén fontos eszköz a betegségek terjedésének megakadályozására.

4. Csak szűréssel kaphatunk tiszta képet a HPV-státuszunkról

Mivel a HPV gyakran nem jár tünetekkel, csak a rendszeres szűrés a megfelelő módja annak, hogy elcsípjük. A 30 és 65 év közötti korosztálynál a HPV-ellenőrzés a rutin méhnyakrák szűrés része kell, hogy legyen. A 30 éves kor után végzett szűrés nagyobb valószínűséggel azonosíthat olyan HPV-fertőzést, amely rákká válhat.

5. Ha időben felfedezik, a méhnyakrák jó eséllyel gyógyítható

A korai stádiumú méhnyakrák általában nem mutat semmilyen jelet vagy tünetet, de az előrehaladott rákos megbetegedés rendellenes hüvelyi vérzést, folyást okozhat, illetve a szexuális együttlétek után is megjelenhet a vérzés. A szűrés azonosíthatja a magas kockázatú HPV-törzseket és más rendellenességek jelenlétét, mielőtt a méhnyakrák kialakulna. Ha a rákot korai stádiumban felismerik, a betegség jól kezelhető, illetve a rákot megelőző elváltozások kimutatásával felfedezhető a betegség.

A méhnyakrákot az első időszakban igen nehéz észrevenni, mert nem jár különösebb tünetekkel, csak akkor, ha a daganat már továbbterjedt a hólyagra, a májra, a belekre vagy akár a tüdőre. A rendszeres rákszűrésnek éppen ezért hatalmas szerepe van, hiszen minél korábbi stádiumban ismerik fel a betegséget, annál jobbak a gyógyulás esélyei. Érdemes azonban odafigyelni bizonyos jelekre, és ha ezeket tapasztaljuk magunkon, mindenképpen felkeresni az orvosunkat! Azonban ne essünk pánikba, a tünetek nemcsak daganatot jelezhetnek. Részletek!

6. Védőoltás minden esetre

A HPV másutt is okozhat rákot a szeméremtesten, a péniszen, a hüvelyben, a végbélben, a torok hátsó részében, a nyelven, a mandulák környékén stb. Ezekre nincs szűrővizsgálat, így a védőoltás adja a legnagyobb biztonságot. Ezt 11-12 éves korban érdemes beadni, hogy időben kialakulhasson a megfelelő védettség. A védőoltásokról az ÁNTSZ honlapján részletes tájékoztatás található.