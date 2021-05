Ezért lazítottak a maszkviselési szabályokon az USA-ban

Az Egyesült Államokban folyamatosan enyhítenek az oltottakat érintő maszkviselési szabályokon: múlt héten az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) iránymutatása értelmében már nem kötelező a maszkviselés zárt térben sem. De a lazításnak vannak feltételei: a legfontosabb, hogy kizárólag az minősül oltottnak, aki megkapta mindkét Pfizer-BioNTech-, vagy Moderna-részoltást, és a második beadása után eltelt a teljes védettség kialakulásához szükséges két hét. Az egydózisos Janssen-vakcina beadása után pedig legalább két hétre van szükség ahhoz, hogy a védettség elkezdjen kialakulni.

Az oltottak több szempontból is fellélegezhetnek. Fotó: Getty Images

A CDC legújabb iránymutatása egy friss amerikai oltóanyag-hatékonysági vizsgálat eredményein alapul - írja a CNN.com. Az 1800 frontvonalban tevékenykedő egészségügyi dolgozó bevonásával végzett kutatásból - amelyről a Morbidity and Mortality Weekly Report nevű tudományos szaklap is beszámolt - kiderül, hogy a Pfizer-BioNTech- és a Moderna-vakcina a gyakorlatban 94 százalékos hatékonysággal előzte meg a tünetekkel járó megbetegedés kialakulását. Egy beadott dózis esetében 82 százalékos hatékonyságot tapasztaltak.

Ezek az eredmények azért számítanak mérföldkőnek a COVID-19 elleni küzdelemben, mert azt mutatják, hogy a védőoltások - legalábbis ez a három, amit az Egyesült Államokban használnak - élesben is a várakozásoknak megfelelően teljesítenek. Vagyis hatékonyan akadályozzák meg a koronavírus okozta megbetegedést, különösen a súlyos állapottal, akár kórházi kezeléssel is járó megbetegedést, illetve az elhalálozást. Mindemellett csökkentik annak kockázatát, hogy amennyiben az oltottak mégis megfertőződnek, másoknak is továbbadják a vírust - áll a CDC útmutatásában.

h i r d e t é s

Mit jelent a csökkent vírusterhelés?

A maszkviselési szabályok enyhítésekor a CDC három nagy tanulmányt is figyelembe vett, amelyek mind arra utalnak, hogy a megfertőződött oltottaknál - függetlenül attól, hogy vannak-e tüneteik, vagy nincsenek - elvégzett koronavírusteszt nagy valószínűséggel nem mutat pozitív eredményt. Ez azt azt jelzi, hogy nem hordozzák a vírust - írja a CNN.

A COVID-19-en átesett emberek vérében a betegség súlyosságától, valamint a betegek korától és más betegségeitől függetlenül legalább nyolc hónapig megmaradnak a szervezet által termelt antitestek - állapították meg olasz kutatók. Részletek!

Az egyik, márciusban megjelent korai tanulmányban közel 4 ezer egészségügyi dolgozót vizsgáltak, akik hetente tesztelték magukat, hogy kiderüljön, megfertőződtek-e. Valamivel több mint 60 százalékukat oltották be, 11 százalékuk esetében bizonyult tünetmentesnek a fertőzés. Azoknak, akik mindkét Pfizer- BioNTech-, vagy Moderna-oltást megkapták, 90 százalékkal kisebb valószínűséggel lett pozitív a teszteredménye, mint a többieknek.

Izraelben is készült egy hasonló - Nature Medicine folyóiratban publikált - tanulmány, amely azt mutatta, hogy a SARS-CoV-2 vírussal megfertőződött beoltottak vírusterhelése négyszer volt kisebb, mint a be nem oltottaké. Az Izraeli Műszaki Intézet munkatársai szerint a vírusterhelés 12-37 nappal az első oltás beadása után csökkent jelentősen. Közlésük szerint ez potenciálisan alacsonyabb fertőzőképességre utal, ami azt jelenti, hogy a vakcina hatékonyan akadályozza meg a vírus esetleges átadását is.

Továbbra sem árt az óvatosság

Az Egyesült Államok lakosságának 47 százaléka kapott már legalább egy védőoltást, és a lakosság 36 százaléka teljesen védett. A CDC iránymutatása szerint az oltottak nemcsak kültéren, hanem nyilvános helyeken, zárt térben is mellőzhetik a maszkviselést, mert esetükben csekély a kockázata a vírus terjesztésének. Amennyiben viszont valaki már az első oltás után eldobja azt, vagy nem is szeretne oltást kapni és eleve nem hajlandó maszkot viselni, már más a helyzet. Éppen ezért a szervezet hangsúlyozza: ahol sok ember tartózkodik egy légtérben, például a tömegközlekedési eszközökön, vagy repülőn, orvosi rendelőben vagy kórházban, ott az oltottaknak a biztonság kedvéért továbbra is érdemes maszkot viselniük.

Ennek részben az az oka, hogy ugyan a korai eredmények azt mutatják: a vakcinák hatékonyan védenek bizonyos koronavírus-változatok ellen, előfordulhat, hogy a közelmúltban felbukkant és gyorsan terjedő variánsok, például az indiai kettős mutáns, vagy a tripla mutáns ellen már kevésbé. A CDC arra is felhívja a figyelmet, hogy egyelőre arról sincs információ, hogy a védőoltások mennyire bizonyulnak hatékonyak az autoimmun betegségben szenvedőknél, és azoknál, akiknek immunrendszere legyengült (beleértve a rákos betegeket és az immunszuppresszív gyógyszereket szedőket). Emellett még mindig kérdéses, hogy meddig tart a az egyes koronavírus elleni védőoltások hatása, bár a legutóbbi kutatások azt mutatják, hogy a korábban becsült hat hónapnál tovább.

Magyarországon a hivatalos tájékoztatás szerint még mindig kötelező a maszkviselés lakott területen belül, közterületen, a bevásárlóközpontok területén, a tömegközlekedési eszközökön, az egészségügyi és szociális intézményekben és az ügyfélfogadással foglalkozói irodákban. Ahol pedig valamilyen okból nem tartható a minimum 1,5 méteres távolság, ott továbbra is javasolt maszkot feltenni.