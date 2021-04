Koronavírus: jó hírek a Pfizer vakcinájáról

Koronavírus: egyre több országban terjed az indiai mutáns - kattintson!

A német-amerikai koronavírus-vakcina gyártói elkezdték a vizsgálatokat annak kiderítése érdekében, hogy készítményük vajon az indiai változattal szemben is hatékony-e. A BioNTech társalapítója ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, "nem aggódnak". Várakozásaikat a többi között arra alapozzák, hogy vakcinájuk az Európában uralkodó brit vírusváltozattal szemben még hatékonyabb is, mint az első, "vuhani" változattal szemben, amely ellen eredetileg kifejlesztették - mondta.

Ampullák és oltáshoz előkészített fecskendők Nagykállóban.

Fotók: MTI/Balázs Attila

h i r d e t é s

Okozhat-e szívizom-gyulladást?

Az új típusú koronavírus elleni védőoltás beadása után előfordult szívizom-gyulladásos izraeli esetekről a szakember azt mondta, egyelőre nem találtak arra utaló adatokat, hogy a népességet jellemző előfordulási aránynál nagyobb gyakorisággal jelentkezik szívizomgyulladás a készítményük használata után. Az elemzést azonban még nem fejezték be - jegyezte meg.

Nem lesz elég 2 oltás?

Az is kiderült, hogy szükség lesz majd frissítő oltásra a készítményük második adagjának beadása utáni 9. és 12. hónap között, később pedig valószínűleg emlékeztető oltás is kelleni fog évente vagy másfél évente. A BioNTech társalapítója kitért arra is, hogy Európa júliusban, vagy legkésőbb augusztusban elérheti a COVID-19 elleni közösségi immunitást, számottevő lazítások azonban már május vége és június vége között is szóba kerülhetnek, ekkorra ugyais már 50-60 százalékra nőhet a beoltottak aránya.

Koronavírus: nyáron már a 12 éveseket is olthatják - olvassa el a részleteket!