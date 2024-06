Új esély a cukrosoknak: itt az automatizált inzulinadagoló rendszer

Az 1-es típusú vagy fiatalkori cukorbetegséggel élők szervezetéből hiányzik az inzulin nevű hormon, amit kívülről kell a szervezetükbe bejuttatniuk. Ezt már inzulinadagoló pumpával is meg tudják oldani, és bár a pumpa használata utánozta eddig legjobban az egészséges szervezet hasnyálmirigyének működését, nem minden érintettnél vált be a használata. Rajtuk segíthet egy teljesen új technológia, amiről az Orvostovábbképző Szemle számolt be.

Az inzulinpumpa folyamatosan adagolja az inzulint. Fotó: Getty Images

Segít normál tartományban tartani a vércukorszintet

A dániai Copenhagen University Hospital orvosai a résztvevőket véletlenszerűen osztották be a Medtronic legújabb MiniMed 780G-vel, illetve a hagyományos inzulinpumpával történő kezelésbe 14 héten keresztül.

Az újfajta inzulinadagoló rendszer lényege, hogy folyamatosan előre jelzi az inzulinigényt, szabályozza az inzulin adagolását és segíthet elkerülni a kiugróan magas, illetve a normálisnál alacsonyabb vércukorértékeket.

Az inzulinpumpával és folyamatos glükózmonitorozással kezelt, rosszul szabályozott 1-es típusú cukorbetegeknél az automatizált inzulinadagoló (AID) rendszerekre való átállás jelentős mértékben jobb vércukrokat eredményezett. Ez a koppenhágai Steno Diabetes Center ambulanciáján 2021 júniusa és 2022 szeptembere között végzett vizsgálat egy AID-rendszer hatását negyven résztvevőn vizsgálta, akiknek átlagéletkora 52 év volt.