Tartós fogyás IR-rel és állandó jóllakottság: kinek segít a 160 grammos szénhidrát-diéta?

Mint ahogy a nevében szerepel: a 160 grammos diéta lényege, hogy egy nap maximum 160 gramm szénhidrátot lehet bevinni a napi ötszöri étkezés során. Ezt a diétát inzulinrezisztencia és már meglévő cukorbetegség esetében is előírhatja a dietetikus, diabetológus. Emellett fogyni vágyók körében is igen népszerű.

Fontos, hogy a szénhidrátot nem lehet és nem is kell teljesen elhagyni. Ha viszont valaki egészségi okokból vagy fogyókúra miatt kényszerül visszafogni a szénhidrátfogyasztását, jó tudnia, melyek azok az ételek, amelyekben a legkevesebb a szénhidrát. Egy tojást, néhány szelet sajtot, sült csirkét, illetve nyers zöldségeket – uborkát, paprikát, retket, zellerszárat – például gyakorlatilag bármikor elropogtathatsz.

A mérleg használatát meg lehet szokni, sőt egy idő után már szemre is meg fogod tudni saccolni, miből mennyit ehetsz. Fotó: Getty Images

A szénhidrátok fajtái

Az egyszerű szénhidrátok egy-két cukormolekulából állnak, így szervezetünk könnyen és gyorsan nyer belőlük energiát. Ilyen a szőlő- és a gyümölcscukor, illetve a sima fehér cukor és az ezzel készült ételek, italok. Az összetett szénhidrátok ugyanakkor több cukormolekulából állnak, így a lebontásuk is hosszabb időt vesz igénybe és hosszantartó energiával látják el a szervezetet. Jó összetett szénhidrátforrást jelentenek egyebek mellett a teljes kiőrlésű lisztből készült pékáruk és tésztafélék, a zabpehely, az édesburgonya, a barna és bashmati rizs, a köles, a hajdina, a quinoa vagy a bulgur.

Reggeli: 30 gramm szénhidrát (lassú felszívódású)

Tízórai: 20 gramm szénhidrát (a fele lehet gyors felszívódású)

Ebéd: 50 gramm szénhidrát (a fele lehet gyors felszívódású)

Uzsonna: 20 gramm szénhidrát (a fele lehet gyors felszívódású)

Vacsora: 40 gramm szénhidrát (lassú felszívódású)

Ezt azért is jó tudni, mert a 160 grammos diéta étkezéseiben az is meg van adva, hogy gyors vagy lassú felszívódású szénhidrát kerüljön a tányérra. Ennek egyébként nem csak a testsúly megtartása miatt van kiemelt jelentősége, hanem amiatt is, hogy a vércukorszintet minél stabilabban meg tudjuk tartani, aminek köszönhetően kevésbé leszünk éhesek a nap folyamán. A napi elosztás is fontos: legjobb az ötszöri – 3 nagyobb és 2 kisebb – étkezés. Persze egy-egy aktívabb napon – például kirándulás, aktívabb edzés után – ezt megtoldhatjuk plusz egy kisétkezéssel.