Jön a tablettaként bevehető fogyasztószer – az injekciók mellett a mellékhatásoknak is vége

Alacsonyabb vércukorszintet és fokozott zsírégetést ígér egy, a 2-es típusú cukorbetegségben és elhízásban szenvedők számára kifejlesztett új potenciális gyógyszeres kezelés. Mindezt ráadásul az étvágy vagy az izomtömeg negatív befolyásolása nélkül éri majd el a remények szerint – derült ki a Karolinska Intézet és a Stockholmi Egyetem kutatóinak új, a Cell folyóiratban publikált tanulmányból.

Hamarosan injekciók és mellékhatások nélkül is fogyhatnak a cukorbetegek és az elhízottak. Fotó: Getty Images

Elköszönhetnek a betegek az injekcióktól és mellékhatásoktól?

Az új, tabletta formájában szedhető gyógyszernek teljesen más a hatásmechanizmusa, mint a már jól ismert GLP-1-alapú gyógyszerek, amelyeket injekció formájában kell beadni a pácienseknek, ráadásul gyakran mellékhatásaik is vannak, például étvágytalanság, izomtömeg-csökkenés, valamint gyomor- és bélrendszeri problémák.

Az új gyógyszer, amely aktiválja az anyagcserét a vázizomzatban, állatkísérletek során igen jó hatással volt a vércukorszint-szabályozásra és a testösszetételre, ráadásul mellékhatások nélkül. Egy kezdeti, I. fázisú klinikai vizsgálat pedig már azt is bebizonyította, hogy a kezelést az emberek is jól tolerálják. A kutatásba 48 egészséges alanyt, valamint és 25 cukorbetegséget vintak be.

Biztató kilátások a jövőre nézve

„Eredményeink egy olyan jövő képét vázolják elénk, ahol az anyagcsere-egészséget az izomtömeg elvesztése nélkül is lehet javítani. Az izmok ugyanis nagyon fontosak mind a 2-es típusú cukorbetegek, mind az elhízottak állapotának javításához, ráadásul az izomtömeg mennyisége a várható élettartammal is közvetlenül összefügg” – magyarázta az egyik kutató, Tore Bengtsson, aki a Wenner-Gren Intézet Molekuláris Biotudományi Tanszékének professzora.

Egy másik kutató – Shane C. Wright, aki a Karolinska Intézet Élettani és Farmakológiai Tanszékének adjunktusa – pedig úgy fogalmazott, „ez a gyógyszer egy teljesen új típusú kezelést jelent a 2-es típusú cukorbetegségben és elhízásban szenvedő betegeknek. Úgy tűnik, hogy készítményünk elősegíti az egészséges fogyást, ráadásul állandó injekciózás nélkül”.