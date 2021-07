Elhanyagolta korábbi fekélyét? Erről tudnia kell

A cukorbetegség egyik legveszélyesebb szövődménye a láb fekélye, ami az amputációk és a halálozás jelentős részéért felelős. Az ideális a probléma megelőzése lenne, azaz, ha még egészen kezdeti stádiumban szakszerű ellátást kapna a beteg. Sajnos előfordul, hogy az érintett elhanyagolja az állapotát, ami miatt a lába, sőt, esetenként az élete is veszélybe kerül. Dr. Markotics Attila, a Cukorbetegközpont traumatológus és rehabilitációs szakorvosa minden beteget arra biztat, hogy forduljon orvoshoz, ha a lábán sebet, vagy bármi rendelleneset (bőrpír, duzzanat, a láb, illetve lábujjak formájának megváltozása) tapasztal.

Magas vércukorszint és lábfekély

A tartósan magasvércukorszintszámtalan veszélyes szövődményt okozhat, ilyen a többi között a lábon jelentkező fekély. Számos oka van annak, hogy a cukorbetegség megnöveli afekélykialakulásának esélyét. A tartósan magas vércukorszint károsítja az idegeket (ún. neuropátiát okoz) és verőérszűkülethez vezethet - ez utóbbi rontja a végtag vérellátását, megnehezítve a sebek gyógyulását. Nagyobb eséllyel telepednek meg káros mikroorganizmusok is a sebben, amit elősegít az a tény, hogy a kórokozók jobban szaporodnak "cukrosabb környezetben". Mindemellett ismeretes a cukorbetegség és az ún. perifériás artériás betegség (Peripheral Arterial Disease) összefüggése. Utóbbi nagyban rontja a láb keringését, ugyanakkor az esetek jelentős részében a jelen lévő neuropátia okozta érzékkiesés miatt az érintett nem is mindig veszi észre, ha esetleg megsérül, így nem is látja el és kezeli megfelelően a keletkezett sebet.

A neuropátia emellett a láb fokozódó deformitásához, ennek révén teherviselő képességének megváltozásához vezet. A fekély általában a láb terhelésnek kitett felszínén, a talp elülső részén, az ujjakon és a sarkon, a boka környékén alakul ki. Kezdetben általában csak kisebb seb mutatkozik, ami - megfelelő kezelés híján - egyre nő és nem gyógyul. Ideális, ha már ekkor orvoshoz fordul a beteg, ugyanis minél előbb kezdik el a kezelést, annál nagyobb az esély a szövődménymentes gyógyulásra. Minél később veszi kezdetét a terápia, a javuláshoz, illetve teljes gyógyuláshoz annál több idő és nagyobb munka szükséges. Ráadásul annál, aki később fordul orvoshoz, nő az amputáció kockázata.

A cukorbetegség egyik legveszélyesebb szövődménye a láb fekélye. A fotó illusztráció, forrás: Getty Images

Mit lehet tenni?

Természetesen a fekély bármely stádiumában fel lehet keresni szakembert. Hiba, ha valaki úgy áll hozzá a problémához, hogy szégyell segítséget kérni, mert korábban elhanyagolta az állapotát. Bár előrehaladott stádiumban a fekély kezelése nehezebb és hosszabb időt vesz igénybe, ám feladni ekkor sem szabad - hívja fel a figyelmet dr. Markotics Attila, aki hozzátette: ma már igen korszerű terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre, melyekkel nemcsak javítható az életminőség, hanem a végtag-amputáció veszélye is lényegesen csökkenthető.

Fontos tudnia a betegnek, hogy a fekély kezeléséhez kezelőorvosa(i) minden javaslatát be kell tartania, hiszen a terápia sikeressége nem csupán a kezelőorvosai felelőssége és érdeke, hanem elsősorban természetesen a páciensé. Az otthoni ápolás ugyanis csaknem ugyanolyan fontos: a betegnek oda kell figyelnie a megfelelő higiéniára, a rendszeres kötéscserére (sebtisztításra, fertőtlenítésre, kötszer használatra). A kezeléshez hozzátartozhat a láb tehermentesítése megfelelő segédeszközök révén, és vénás elégtelenség esetén kompressziós terápia is, mely javítja a vérkeringést. Sajnos ezeket - főleg a kényelmetlenségük okán - a betegek egy része elmulasztja, kockáztatva a kezelés eredményességét.

Azzal is érdemes tisztában lenni, hogy a "diabéteszes láb" és fekély kezelése komplex feladat. Csapatmunkát igényel, a sebész/ortopéd/traumatológus szakorvoson és a sebkezelésben jártas asszisztensen kívül szükség lehet még érsebész, angiológus, neurológus, kardiológus, nefrológus szemész, belgyógyász, bőrgyógyász szakorvosokra, gyógypedikűrösre, gyógytornászra, gyógyászatisegédeszköz-technikusra - természetesen a cukorháztartást egyensúlyban tartó diabetológus és dietetikus mellett. Dr. Markotics Attila elmondta, ma már az eddig elmondottakon túl kiegészítő terápiák is rendelkezésre állnak.

Teendők "diabéteszes láb", illetve fekély esetén: