Nem csak a vércukrod, a hangulatod is ingadozik? Tegyél ellene!

Aki krónikus betegséggel – például diabétesszel – él, valószínűleg tudja, milyen kiégni az életen át tartó kezelés és az ezzel járó stressz terhe alatt. Pláne, hogy ezt a szövődmények miatti állandó aggodalom, vagy az időről időre fellángoló tünetek sem teszik könnyebbé. Ám nem csak a betegség kezelésével, tüneteivel vagy következményeivel járó mentális terhelés okozhat hangulatváltozásokat, hanem maga a vércukoringadozás is. Éppen ezért a cukorbetegek számára legalább annyira fontos, hogy gondoskodjanak mentális egészségükről, mint amennyire fizikai jólétükről – hívja fel a figyelmet a Health Central.

Megterhelő lehet az állandó vércukormérés és az ahhoz igazított élet. Fotó: Getty Images

A vércukoringadozások legfőképpen azért lehetnek hatással a hangulatra, mert az agy glükózt (cukrot) használ üzemanyagként. Ha ennek szintje a vérben túl magas vagy alacsony, az hatással lesz az agy által felhasználható energiára is. Ennek okán a sejtek kommunikációs képessége is változhat, ami a hangulatingadozásához vezet.

Ha túl magas a vércukorszint

Azt gondolhatnánk, hogy a magas vércukorszinttől felpöröghet egy cukorbeteg, hiszen ilyenkor az agy számára túl sok üzemanyag áll rendelkezésre. Valójában azonban ilyenkor a sejtek nem képesek felvenni és felhasználni a vérben lévő glükózt, így ez inkább lenyomhatja a hangulatot. Ráadásul ha a vércukorszint tartósan magas marad, megzavarhatja az agy működését, illetve megnövelheti az oxidatív stresszt, ami kognitív károsodáshoz is vezethet. Magas vércukorszint esetén az alábbi tünetek jelentkezhetnek:

Ha pedig túl alacsony

Amikor a vércukorszint leesik, az agy az adrenalin nevű hormon felszabadításával reagál, ennek eredményeképpen pedig az alábbi tünetek léphetnek fel:

Idegesség, feszültség, szorongó állapot, stressz; agresszió; zavartság; fáradtság, levertség; extrém esetben hallucináció.

Stressz és szorongás cukorbetegen

Sajnos az érintettek negyede szorongásos zavarral küzd, a cukorbetegség ráadásul nagyjából 40 százalékkal növeli a szorongás kockázatát. Ez egy amolyan ördögi kör, hiszen a stressz megemelheti a vércukorszintet, amit az érintetteknek amúgy is kordában kellene tartaniuk, ugyanakkor az emelkedő értékek szorongást okozhatnak.

A Diabetes Care című folyóirat egy korábbi cikke rámutat, hogy a cukorbetegeknél mintegy 60 százalékkal nagyobb valószínűséggel fordul elő súlyos depresszió is. Ebben a kutatók szerint nem csak a folyamatos életmódbeli korlátozás játszik szerepet, hanem a kiugró vércukorértékek is. Ráadásul lehetséges, hogy a depressziónak és a cukorbetegségnek vannak közös genetikai kockázati tényezői is, ami magyarázatot adhat arra, hogy a két állapot miért jár gyakran kéz a kézben.

Így kezeld a hangulatingadozásokat