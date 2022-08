Mikor gyanakodjunk A-vitamin hiányra?

Az A-vitamin hiányának egyik legelső jele a szemhéjak, szemek begyulladása, melyet kipirosodás, viszketés, könnyezés és égő érzés kísér. Bár ezek a problémák a vitaminhiány miatt alakulnak ki, ám mivel a viszketés miatt többet dörzsölhetjük a szemünket, egyéb betegségek és fertőzések rizikója is megnő.

Jellemző tünet a farkasvakság

Mivel az A-vitamin a megfelelő, egészséges látáshoz is nélkülözhetetlen, hiánya egy xeropthalmia nevű, a könnytermelődés zavarával együtt járó betegséghez is vezethet. Ennél a betegségnél a szem nem képes elegendő könnyet előállítani, így a kötőhártya és a szaruhártya kiszáradhat. Amennyiben nem kezelik, szélsőséges esetben akár vakságot is okozhat.

Milyen tüneteket okoz a vitaminhiány? A vitaminhiány tünetei függenek attól, hogy milyen vitaminból, vitaminokból van kevesebb a szükségesnél. A teljesség érdekében vegyük sorra mindet! Másik jellemző tünet a farkasvakságnak vagy szürkületi vakságnak nevezett betegség, melynél a szem nem képes alkalmazkodni a megváltozott fényviszonyokhoz. A látászavarok félhomályban vagy sötétben jelentkeznek, és jelentős mértékben befolyásolhatják a hétköznapokat (például az illető nem tud este autót vezetni).

Az egészséges bőrért

Mivel az A-vitamin a bőr egészségéhez, rugalmasságához és hidratáltságához is szükséges, annak hiánya úgynevezett hiperkeratózissal, vagyis a bőr súlyos kiszáradásával, hámlásával, viszketésével, durva tapintásúvá válásával jár együtt. Akár az is előfordulhat, hogy az elhalt bőrsejtek eltömítik az izzadtságmirigyeket, ezek a bőrön apró, sötét színű "kinövésekként" jelentkeznek, főleg a könyökön, illetve a térden.

A sárgarépa is sok A-vitamint tartalmaz. Fotó: Getty Images

Gyakori hasmenéssel is járhat

Az A-vitamin hiánya azzal is együtt jár, hogy a bélrendszerben nem képződik megfelelő mennyiségű védő hatású váladék, ez pedig a belek irritációjához, a káros hatású baktériumok elszaporodásához vezethet. A probléma gyakori hasmenés formájában jelentkezhet, és az érintett a különböző fertőzésekre is hajlamosabb lehet. A nyálkatermelődés egyéb szervrendszereket is érinthet, emiatt pedig jóval gyakoribbak lehetnek a fertőzések, betegségek, illetve az is jellemző lehet, hogy az illető sokkal nehezebben gyógyul meg ezekből.

Narancssárga és sötétzöld ételek

Szerencsére a változatosan táplálkozóknak nem kell tartaniuk az A-vitamin-hiánytól, azonban bizonyos élethelyzetekben (például várandósság idején) több A-vitaminra is szükségünk lehet. Az A-vitaminban gazdag ételek közé tartozik a sárgarépa, a sütőtök, az édesburgonya, a sötétzöld leveles zöldségek és a halak, ezeket érdemes rendszeresen beilleszteni az étrendünkbe. Mivel az A-vitamin zsírban oldódik, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a zöldségek mellé egy kevés olíva- vagy kókuszolajat fogyasszunk!