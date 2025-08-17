Állandó rossz közérzet: hormonhiány okozhatja – Íme az árulkodó tünetek

A dopamin egy neurotranszmitter és hormon, amelyt boldogsághormonnak is neveznek, mivel elégedettségérzetet, illetve örömérzetet vált ki. Fontos szerepet játszik a szervezet számos funkciójában, így a többi között a memóriában, a motivációban, a tanulásban és a mozgásban. Ha valami miatt kevesebb van belőle a szervezetben, akkor annak több jele lehet.

A dopaminhiány tünetei

Nincs motivációnk, lendületünk.

Fáradtnak érezzük magunkat.

Nem tudunk koncentrálni.

Lehangoltnak és feszültnek érezzük magunkat.

Nem lelünk örömöt olyan tevékenységekben, amelyeket korábban élveztünk.

Eluralkodik rajtunk a levertség és a reménytelenség.

Alacsony a libidónk.

Alvászavarokkal küzdünk.

A dopaminhiány számos módon ronthatja általános közérzetünket. Fotó: Getty Images

Ezekre a betegségekre utalhat a dopaminhiány

Fontos megjegyezni, hogy a dopaminhiány önmagában nem diagnózis – hívja fel a figyelmet a Cleveland Clinic. Szintje kimutatható vérvizsgálattal, amelyet általában a tünetek alapján kér az orvos. Az alacsony dopaminszint ugyanis több betegséggel is összefügg:

A tünetek a fentieken túl attól is függnek, hogy milyen betegség áll a háttérben. Parkinson-kór esetén például remegés, egyensúlyproblémák és izomgörcsök is jelentkeznek. ADHD-s személyeknél alacsony önbecsülés, szorongás, impulzivitás, dühkezelési gondok jellemzők még.

Így növelhető a dopaminszint

Ha nem állapítható meg betegség, akkor az alábbi étrend-kiegészítők segítségével növelhetjük a dopamin szintjét szervezetünkben: