Állandó rossz közérzet: hormonhiány okozhatja – Íme az árulkodó tünetek

Polgári Lilla
Polgári Lilla

A dopaminhiányt számos tünet jelezheti, illetve a hiányállapot többféle betegséggel is összefügghet.

dopamin egy neurotranszmitter és hormon, amelyt boldogsághormonnak is neveznek, mivel elégedettségérzetet, illetve örömérzetet vált ki. Fontos szerepet játszik a szervezet számos funkciójában, így a többi között a memóriában, a motivációban, a tanulásban és a mozgásban. Ha valami miatt kevesebb van belőle a szervezetben, akkor annak több jele lehet.

A dopaminhiány tünetei

  • Nincs motivációnk, lendületünk. 
  • Fáradtnak érezzük magunkat. 
  • Nem tudunk koncentrálni. 
  • Lehangoltnak és feszültnek érezzük magunkat. 
  • Nem lelünk örömöt olyan tevékenységekben, amelyeket korábban élveztünk. 
  • Eluralkodik rajtunk a levertség és a reménytelenség. 
  • Alacsony a libidónk. 
  • Alvászavarokkal küzdünk.
Levert nő.
A dopaminhiány számos módon ronthatja általános közérzetünket. Fotó: Getty Images

Ezekre a betegségekre utalhat a dopaminhiány

Fontos megjegyezni, hogy a dopaminhiány önmagában nem diagnózis – hívja fel a figyelmet a Cleveland Clinic. Szintje kimutatható vérvizsgálattal, amelyet általában a tünetek alapján kér az orvos. Az alacsony dopaminszint ugyanis több betegséggel is összefügg:

A tünetek a fentieken túl attól is függnek, hogy milyen betegség áll a háttérben. Parkinson-kór esetén például remegés, egyensúlyproblémák és izomgörcsök is jelentkeznek. ADHD-s személyeknél alacsony önbecsülés, szorongás, impulzivitás, dühkezelési gondok jellemzők még.

Így növelhető a dopaminszint

Ha nem állapítható meg betegség, akkor az alábbi étrend-kiegészítők segítségével növelhetjük a dopamin szintjét szervezetünkben:

dopamin alacsony dopaminszint dopaminhiány
