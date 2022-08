Mi a B5-vitamin szerepe a szervezetben?

A vitaminok szerves vegyületek. Ma tizenhármat ismerünk közülük, amelyek mind megtalálhatók ételekben vagy italokban. Első kimutatásukkor az ábécé betűivel jelölték őket, a kémiai összetételükre azonban más módon, úgynevezett besorolási névvel utaltak. Ezek közül talán ismerősen cseng a C-vitaminra használt aszkorbinsav, vagy az A-vitamin másik neve, a retinol. Így a B jelű csapat tagjait – ami a B-komplex-vitaminokat foglalja magában – nemcsak a betű melletti számmal, hanem saját névvel is ellátták. A B5-vitaminnal gyakran pantoténsavként találkozhatunk, de a ritkábban használt kalcium-pantotenát név is ugyanerre a vegyületre utal.

Az avokádó kifejezetten gazdag B5-vitaminban. Fotó: Getty Images

Ha gyakran tapasztaljuk, hogy ég a talpunk, érzékeny a sarkunk, netán lehangoltak, kimerültek vagyunk; izomgörcsök vagy gyakori fejfájás gyötör minket, akkor előfordulhat, hogy a szervezetünkben nincs elegendő B5-vitamin. Vízben oldódó vegyület lévén a vizelettel könnyen távozik, csak pár napos készlettel rendelkezünk belőle, ezért lehet szükség a pótlására. A jó hír az, hogy nem kell mindenáron avokádón élnünk, noha sok benne a B5-vitamin. Ha a görög joghurtot, tejet, a brokkolit és a fodros kelt, illetve a szárnyasokat, a tonhalat és a marhamájat szívesebben választanánk, akkor is jól járunk, mert ezek mind nagyszerű forrásai a B5-vitaminnak.

Miért fontos a B5-vitamin bevitele?Befolyásolja az anyagcsere-folyamatokat és a hormonháztartást: szerepe van a nemi hormonok képzésében, valamint a mellékvese által előállított stresszoldó hormonok szintézisében is, ezért nyugtató hatású.Részt vesz a zsírok és szénhidrátok lebontásakor felszabaduló energia hasznosításában.Segít fenntartani a szervezet egészséges koleszterinszintjét, így közvetve megakadályozni a veszélyes lerakódásukat az erek falában.Jelentős a szerepe az idegsejtek közötti kommunikációban: fontos az idegrendszer normál működéséhez.Székrekedéskor is segíthet, mert serkenti a bélmozgásokat.

A B5-vitamin hatásai: csupa jó hírek

Noha e vitamin hiánya nem jellemző a felnőtt magyar lakosságra, a B-vitamin-csoport többi tagjának jelenléte serkenti a felszívódását, ezért érdemes lehet olyan étrendkiegészítő segítségével bevinni a szervezetbe, ami többféle B-vitamint is tartalmaz.

A pantoténsavra a mellékvesék normális működéséhez is szükség van: kutatások szerint részt vesz a kortizol nevű stresszhormon képződésében. Ezért egy-egy hosszan tartó, lelkileg megterhelő időszakban vagy depresszió esetén – amikor több stresszhormon termelődik – többre lehet szükségünk belőle, mint amennyit külön odafigyelés nélkül, automatikusan bevinnénk az étkezéseink során. A pantoténsav egyes vizsgálatok szerint enyhítheti a migrén vagy az idült fáradékonyság miatt fellépő stresszt, illetve a dohányzás befejezésekor jelentkező elvonási tüneteket is. Ha B1-vitaminnal (tiaminnal) együtt alkalmazzuk, akkor egy rosszabb gyomorrontást is hamar átvészelhetünk a segítségével.

Tipp! Fontos tudni, hogy különösen nagy mennyiségben (10 000 mg/10g) hasmenést és egyéb emésztési zavart okoz. Ismert mellékhatása még a vérzékenység kockázatának növelése, illetve felerősítheti egyes gyógyszerek, például az Alzheimer-kór kezeléséhez használt kolinészteráz-gátlók hatását.

Használjuk a bőrünkön és a hajunkon

Mivel a B5-vitamin a sebgyógyulásban is segít, és a faggyútermelést is szabályozza, csökkentheti a pattanások megjelenését. Talán még ennél is fontosabb, hogy több enzimreakció fontos eleme. A koenzim-A nélkülözhetetlen a zsíranyagcserében (zsírsavszintézisben), a pantoténsav pedig a koenzim-A egyik alkotórészeként tölti be biológiai hatását a szervezet anyagcseréjében. Ezért is kulcsfontosságú az energiaszolgáltató tápanyagok hasznosításában, és ennek tulajdonítják az akne kialakulását csökkentő hatását is.

Az Encyclopedia of Separation Science tanulmánya vizsgálatokra hivatkozva foglalja össze, mi mindenre lehet jó a B5-vitamin, ha nem étellel vagy itallal visszük be azt. A B5-vitamin provitaminja (a panthenol, ami a bőrben különböző folyamatok után vitaminná alakul) a kémiai szerkezetét tekintve nagyon hasonlít a pantoténsavhoz, olyannyira, hogy gyakorlatilag ugyanazt a hatást lehet vele elérni, ha kozmetikai termékekbe keverik. A legtöbbször a haj-és bőrápoló készítményekben találkozhatunk vele, hiszen a hajunk selymessé, puhává, csillogóbbá és rugalmasabbá válik tőle, illetve véd a kémiai és mechanikai károsodásoktól. A sebgyógyító készítményekben, illetve a popsikenőcsökben azért van helye, mert stimulálja a sejtnövekedést, elősegíti a hámréteg újjáépülését.

Hány neved van, panthenol? Kenőcsökben, krémekben, hidratálókban dexpanthenol vagy pantothenol néven találkozhatunk vele; hajápoló termékekben, samponokban és balzsamokban pedig a D-panthenol összetevőt keressük, ha kíváncsiak vagyunk, került-e B5-provitamin a kedvenc kozmetikumunkba! Olvassa el a leggyakrabban használt, legfőbb kozmetikai összetevőkről szóló cikkünket is!

A panthenoltartalmú készítmények kisebb sebekre, borotvapenge általi vágásra is nagyon jók, és még a babapopsit is meg tudják óvni a kipirosodástól (pelenkakiütés). Körmeink rugalmassága nagymértékben függ attól, hogy a benne lévő keratin mennyi vizet tud megkötni. A panthenol növeli a körmök vízmegkötő képességét, így gyakran kerül belőle körömápoló termékekbe, lakkokba is.