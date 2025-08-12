Áfonya: szuperélelmiszer, de hamar megromlik – ezzel a trükkel viszont akár egy hétig is friss marad

Hogyan előzhető meg az áfonya gyors megromlása? – ezzel a kérdéssel foglalkozott nemrég a Rizikometer. Mutatjuk, mit tanácsolnak a szakértők, hogy akár egy hétig is friss maradjon sokak kedvenc bogyós gyümölcse.

Az áfonyát a hűtő középső részén ajánlott tárolni. Fotó: Getty Images

Így kerülheted el, hogy hamar megromoljon az áfonya

„Az áfonyabogyók nyomódásra igen érzékenyek és gyorsan romlanak, ezért fontos a megfelelő tárolásuk” – figyelmeztette Facebook-követői az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat. Mint írták, ezt a gyümölcsöt mindenképpen hűtőben kell tárolni – azonban ne a zöldséges rekeszbe, hanem a hűtőszekrény középső részére tegyük, ahol nincs annyira hideg!

A bogyókat egy papírtörlővel kibélelt lapos edényben rendezzük el egy rétegben! A gyümölcsöket csak közvetlenül fogyasztás előtt mossuk meg, hideg vízben! Emellett már a vásárláskor is ajánlott résen lenni: a szemek feszesek, sötétkékek és matt felületűek legyenek. A puha, fényes vagy sérült bogyókat inkább ne vegyük meg!

Ha mindezekre odafigyelünk, az áfonya akár 5-7 napig is friss marad. Ha azonban ennyi idő alatt sem tudjuk mindet megenni, akár le is fagyaszthatjuk, hiszen úgy is csupán minimálisan veszít a tápértékéből.

Az áfonya ezért egészséges

Az áfonya egyébként nemcsak finom, hanem egy igazán sokoldalúan felhasználható szuperélelmiszer is, hiszen tele van értékes tápanyagokkal, például folsavval, káliummal, cinkkel, vassal és antioxidáns hatású antocianinokkal is. Ehetjük magában, de tehetjük akár müzlikbe, süteményekbe, turmixokba is.

A KalóriaGuru.hu kalkulátora szerint 100 grammnyi áfonya elfogyasztásával 46 kilokalóriányi energiához, 0,4 gramm fehérjéhez, 0,1 gramm zsírhoz, 8,3 gramm szénhidráthoz – ebből 4,2 gramm cukor –, valamint 3,6 gramm rosthoz juttathatjuk a szervezetünket. Ez a mennyiség fedezi továbbá a napi ajánlott C-vitamin-bevitel 17,5, a mangánszükséglet 13,4, valamint az E-vitamin-igény 11 százalékát is.