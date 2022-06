A vakbélgyulladás 9 becsapós tünete

Vakbélgyulladás akkor jelentkezik, ha annak egy része a féregnyúlvány – ami a vastagbélhez kapcsolódik – begyullad. Életveszélyes lehet, ha a nyúlvány szétrobban, de az orvosok ezt nem várják meg, eltávolítják a beteg szervet. A vakbélgyulladás diagnosztizálása igen trükkös: egy nagyon gyakori betegségről van szó, de az emberek egy része olyan tüneteket mutat, ami más betegségekre utalhat. Ha az alábbi tüneteket észleljük, keressük fel orvosunkat!

HASI, ALHASI FÁJDALMAT SZÁMTALAN EGYÉB BETEGSÉG OKOZHAT. Fotó: Getty Images

Köldöktáji fájdalom

Vakbélgyulladás alkalmával a fájdalom először gyakran a has jobb alsó felén jelentkezik. Az első kellemetlen érzés azonban közel a köldökhöz észlelhető, ami kisugárzik a hasba. A gyerekek vagy a terhes nők különböző hastájéki fájdalmat érezhetnek. A fájdalom nőhet, ha mozgatja a lábát, hasát, ha köhög, tüsszent vagy megrázza például egy autózás.

Az időben felismert betegség rendszerint tökéletesen meggyógyul. Ma már a féregnyúlvány-gyulladások mindössze 1 százaléka végződik halállal. A perforált appendicitis halálozási aránya valamivel magasabb, az összes ilyen eset 6-10 százaléka.

Hirtelen rosszabbodó fájdalom

A has alsó részén érzett fájdalom nagyon intenzív lehet és hirtelen jelentkezhet – mondja Dr. Payne. Sok beteg azt mondta, hogy soha nem érzett még ekkora fájdalmat. Ha a fájdalom elég erős ahhoz, hogy felébressze az éjszaka közepén, akkor már gond van.

Hőemelkedés, hidegrázás

A vakbélgyulladás gyakran jár lázzal, hidegrázással, hőemelkedéssel, remegéssel. Ha 37 foknál valamivel több a testhőmérséklete és fáj a gyomra, akkor még nem kell a legrosszabbra gondolni. De, ha a láz felmegy 39 fokra és éles hasi fájdalmat érez, akkor megvan az esély a vakbélgyulladásra.

Hányinger, hányás, étvágytalanság

Nem fog sugárban hányni, ahogy mondani szokás. Lehet azonban, hogy néhány napig étvágytalan lesz, hányinger kerülgeti, esetleg hányni is fog, mintha elrontotta volna a gyomrát. Ha néhány nap múlva elmúlnak ezek a tünetek, akkor nincs nagyobb baj. Viszont, ha rosszabbodnak, esetleg belázasodik, alhasi fájdalmakat érez, akkor fennáll a vakbélgyulladás gyanúja. Ha több mint 12 óra elteltével is hány, hasmenése van, akkor főleg.

Székrekedés vagy hasmenés

Mint sok más tünetet, valószínűleg ezt is tapasztalta már, hasfájással karöltve. Azonban, ha enyhe hasmenése van, és furcsa csomókat fedez fel a végtermékben, valamint alhasi fájdalmai vannak, akkor keresse fel orvosát.

Puffadás

Néhány szelet pizzától és egy pohár sörtől ritkán lesz valaki rosszul. Azonban, ha lefekvés után fájdalmakra ébred, akkor gond lehet. Főként, ha napok óta fel van puffadva, sok gázt termel és bélfájdalmai vannak. Ezek a tünetek is utalhatnak vakbélgyulladásra. A súlyosbodás jelei itt is a láz, fájdalom a has jobb alsó részén.

Visszatérő érzékenység

Ha általánosságban véve nem érez fájdalmat, de akkor igen, ha megnyomja a hasa jobb alsó részét, akkor fennáll a vakbélgyulladás gyanúja. Azonban, ha fáj, ne nyomkodja! Ha súlyosbodik a fájdalom vagy megpróbálja újra megnyomni az adott területet és még mindig fájdalmat érez, akkor keresse fel orvosát. Különösen akkor, ha gyengeséget, lázat, hányingert tapasztal.

Milyen más betegsége lehet?

Hasi, alhasi fájdalmat számtalan egyéb betegség okozhat. Ilyen lehet például a méhen kívüli terhesség, Crohn-betegség, kismedencei gyulladás, székrekedés. Ha a tünetek nem a megszokottak vagy különlegesek, akkor a hasi ultrahang vagy a fehérvérsejt szám mérése segíthet a vakbélgyulladás diagnosztizálásában, magyarázza Dr. Payne.

Egyáltalán nincsenek tünetek?

Dr. Payne hallott már olyan esetekről is, amikor a beteg nem vette észre, hogy vakbélgyulladása van, akkor derült ki, amikor egyéb műtét okán felnyitották a hasát. Ez azonban csak városi legenda. Ha valami szétrobban a testben, azt mindenki észreveszi!