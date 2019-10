A pisztácia ezért egészséges

Hogyan készül a házi pisztáciafagylalt? Részletek itt.

A pisztácia gazdag tápanyagokban: nagyobb mennyiségben tartalmazza az A-vitamin előanyagát, a béta-karotint, továbbá foszfort, B1- és B6-vitamint, káliumot, magnéziumot és rostokat is. Más dióféléhez képest kifejezetten magas a karotinoidtartalma: ez az antioxidáns segít csökkenteni egyes krónikus betegségek kialakulásának rizikóját, illetve jót tesz a szív egészségének is. Mind nyers, mind pörkölt formában sok zsírt tartalmaz: 10 dekánként mintegy 50 grammot. Ennek nagy része ugyanakkor telítetlen zsírsav, ezáltal fogyasztása hozzájárul az LDL-koleszterin szintjének csökkentéséhez a szervezetben. Emellett a pisztácia fehérjeforrásnak sem utolsó, 100 grammjában ugyanis megközelítőleg 20 gramm protein található.

A pisztácia számos hasznos tápanyaggal rendelkezik szervezetünk számára

Szakértők szerint minden dióféle egészséges, beleértve a pisztáciát is, mivel remek növényi fehérjeforrások, valamint a bennük lévő zsír sem egészségtelen. Rendszeres fogyasztásuk hozzájárulhat egészségesünk hosszú távú megőrzéséhez. A pisztáciának vérnyomáscsökkentő hatása is van a benne található fitoszteroloknak és a magas rosttartalomnak köszönhetően. Emellett akadnak egyéb összetevői, így a lutein, a béta-karotin és a tokoferolok, amelyek gyulladácsökkentő hatásúak, sőt egy kutatás szerint a pisztáciának prebiotikus hatása is lehet, ezért az emésztőrendszer számára is hasznos.

Érdemes odafigyelni, mert a pisztácia könnyen "eteti magát", így javasolt, hogy mérjük ki előre az elfogyasztásra szánt adagot, mivel kalóriatartalma egyáltalán nem mondható alacsonynak. Lehetőség szerint mindig héjastól vegyük, mert a pucolás lelassítja az evést, így egészen biztosan kevesebbet fogunk megenni. Emellett ajánlott sózatlan pisztáciát választani, megelőzve ezáltal, hogy túllépjük az egészséges limitet a nátriumbevitel terén.

A pisztáciát nem csupán nyersen ehetjük: pirítva, apróra vágva salátákat, ázsiai pirított rizst, tésztát is megszórhatunk vele. Ezen kívül pisztáciából is készülhet pesztó, továbbá édességekhez is jól illik. Tárolásánál figyeljünk rá, hogy szobahőmérsékleten - zsírtartalma miatt - idővel megromolhat, ezért inkább tegyük hűtőbe egy légmentesen záródó műanyag dobozban.

Forrás: time.com