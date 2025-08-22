Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
5 dolog, amely jobban pusztítja a májadat, mint az alkohol

A májad egyike a legfontosabb szerveidnek, ezért jobban teszed, ha vigyázol rá. Jó döntés, ha nem iszol alkoholt, de nem ez az egyetlen dolog, amely árthat a májadnak.

A máj nagyon fontos szerepet játszik a méreganyagok kiszűrésében, a zsírok lebontásában, a vércukorszint szabályozásában, valamint a szervezet anyagcsere-folyamatainak irányításában. Fontos lenne tehát vigyázni rá, azonban hajlamosak vagyunk addig nem törődni vele, amíg baj nem történik – olvasható a Well & fit cikkében. A májkárosodást sokan az alkoholhoz kötik, pedig vannak egyéb dolgok, amelyeket szinte napi szinten fogyasztunk és észrevétlenül tönkre teszik ezt a létfontosságú szervet.

Májkárosító ételek, italok

Bizonyos ételek, italok és alapanyagok hosszú távon akár nagyobb károkat is okozhatnak a májad egészségében, mint ha időnként megiszol egy-egy pohár bort vagy sört. Ha az alábbiakat rendszeresen fogyasztod azzal jelentősen megnöveled magadnál a zsírmáj, a májgyulladás vagy akár a májzsugorodás (cirrózis) kialakulásának kockázatát. A részleteket tartalmazó galéria megnyitásához kattints az alábbi képre!

Májkárosodásra utalhat ez a laborérték

A gamma-gt – vagy GGT – egy leginkább a májban előforduló enzim, amelynek nagy jelentősége van a májbetegségek diagnosztizálása során. De vajon kizárólag májkárosodásra utalhat a magas GGT-érték? Illetve mikor érdemes ellenőriztetni ezt az értéket? Mutatjuk.

