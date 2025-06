Figyelem- és memóriazavarhoz is vezethet a zsírmáj – így derítheted ki, hogy ez okozza-e a tüneteidet

A zsírmáj a máj túlzott zsírtartalmát jelenti – az esetek többségében nem alkoholbevitel okozza, ezért nevezzük nem alkoholos zsírmáj betegségnek (NAFLD). A folyamat súlyosabb formája a gyulladással és hegesedéssel járó MASH (metabolic dysfunction‑associated steatohepatitis). A nyugati országokban mintegy 20 millió MASH‑es él, ám csupán 18%-ukat diagnosztizálják. Diagnózis hiányában a kezelési költségek húsz éven belül háromszorosára nőhetnek.

Miért fontos a zsírmáj jelensége?

A felhalmozódott zsír gyulladást okozhat a májban, kezeletlenül MASH‑sé alakulhat, ami cirrózishoz, májrákhoz vagy szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet. A zsírmáj gyakran együtt jár inzulinrezisztenciával, 2-es típusú cukorbetegséggel, magas vérzsírszinttel és elhízással. Tehát nemcsak májprobléma, hanem az anyagcsere-szindróma része, amely a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is növeli.

Bár sokáig tünetmentes lehet, idővel egyre több panaszt okozhat. Például általános fáradtságot, energiahiányt, puffadást, kellemetlen teltségérzetet. A máj méregtelenítő funkciójának romlása hatással lehet az idegrendszerre is, ami enyhe kognitív hanyatlást, figyelem- és memóriazavart okozhat. De mi segíthet kideríthetni, hogy érint-e minket a jelenség?

Memóriazavar is előfordulhat zsírmáj esetén - Fotó: Getty Images

Többféle diagnosztikai eszköz is szóban jöhet, például nem invazív vizsgálatok: ultrahang, FibroScan, véralapú markerek és kombinált tesztek. Ma már ismert az AI‑basierte diagnosztika fogalma is: ez a módszer 86%-os pontossággal jelzi a máj zsírosodását.

Genetikai és mikrobiom a kutatások fókuszában

A kutatások jelentős része koncentrál mostanában a genetikára, illetve a mikrobiom jelentőségére. A zsírmájjal kapcsolatban annyit már felfedeztek, hogy az úgynevezett Asah1 gén (acid ceramidase) kulcsfontosságú: hiánya elősegíti a zsír- és koleszterin felhalmozódását, hegesedést és gyulladást.

Az is kiderült, hogy a bélflóra összetevőinek megváltozása szoros kapcsolatban áll a betegség kialakulásával.

Új terápiás lehetőségek

Az első jóváhagyott gyógyszert MASH ellen várhatóan 2025 második felében engedélyezik. De már most létezik olyan injekció, ami csökkenti a gyulladást, zsírfelhalmozást. Érdekesség, hogy indiai állatkísérletek eredménye szerint a DHEA csökkentette a májban a zsír‑ és gyulladás mértékét. Egy kínai vizsgálat pedig kimutatta, hogy alacsony dózisú E‑vitamin javítja a májfunkciót.

Életmód – a legfontosabb tényező

A legtöbbet persze e téren is mi tehetünk saját magunkért. Már egy 5–10 % testsúlyvesztés javítja a máj állapotát, sőt, akár a MASH-folyamat visszafordulása is elérhető. Hatékonynak bizonyult a mediterrán diéta tartása is. Ugyanígy a rendszeres mozgás: heti legalább 150–300 perc mérsékelt vagy 75–150 perc intenzív edzés 20–30%-os zsírcsökkenést eredményezhet. Emellett súlyosabb esetekben az alkohol teljes elhagyását javasolják - ez az emésztésnek is jót tesz, és az aranyeres panaszokat is mérsékelheti.

A zsírmáj nem csak az egyén, de a társadalom számára is komoly probléma. Súlyos kórkép, amely megelőzhető és kezelhető. A cél: célzott, személyre szabott, integrált ellátás, amellyel visszaszorítható ez az „néma járvány”.