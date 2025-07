Ennyiszer egészséges vécére menni naponta

Ha a székletürítés egészséges gyakorisága a kérdés, nehéz lenne egyetlen számszerű választ adni. Még az elsőre logikusnak hangzó "minden reggel egyszer" feltevés sem feltétlenül helytálló. Sokféle tényező kihatással lehet ugyanis arra, hogy milyen gyakran jelentkezik az inger, beleértve egyéni jellemzőket is. Mint azt a Clevelandi Klinika cikke írja a dr. Michael Valente kolorektális sebész által elmondottak alapján, éppúgy nem jelent okot aggodalomra, ha valaki akár naponta háromszor is felkeresi a mellékhelyiséget, mintha csupán hetente három alkalommal tenné meg ugyanezt. A legfontosabb szempont valójában nem is ez, hanem az, hogy a távozó széklet állaga, konzisztenciája megfelelő legyen, és így könnyen ki tudjon ürülni.

Van, aki naponta, míg más csak hetente néhány alkalommal végzi a nagydolgát. Fotó: Getty Images

A túl ritka széklet kockázatai

Az egészséges széklet alapja a megfelelő folyadék- és rostbevitel. Részben ezért is javasolja a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) által összeállított Okostányér táplálkozási ajánlás minden felnőttnek napi legalább 5 adag zöldség és gyümölcs, valamint 8 pohár folyadék fogyasztását. E két tényező nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az elfogyasztott táplálék kellő sebességgel haladjon végig az emésztőrendszeren, majd útja végéhez érve optimális állagban tudjon távozni. Ellenkező esetben számolni kell a székrekedés veszélyével, amelynek legfőbb tünete a székletürítések ritkulása, továbbá a széklet kemény állaga, nehéz ürülése.

A kemény széklet és a folytonos erőlködés pedig egyéb problémákat is előidézhet. A székrekedés legtipikusabb szövődménye a végbél környéki vénás fonatok kitágulása és duzzanata, azaz az aranyeresség, de hasonlóképpen kialakulhat végbélrepedés, létrejöhetnek kitüremkedések, avagy divertikulumok a vastagbél falán, mi több, székletelakadáshoz is vezethet a székletürítés tartós elmaradása. Mindezt elsősorban helyes életvitellel, tehát a már említett bőséges rost- és folyadékbevitel, valamint fizikailag is aktív életmód révén lehetséges megelőzni.

Nagyon lényeges továbbá, hogy ne ücsörögjünk túl hosszasan a vécén, amihez dr. Valente azt tanácsolja, még véletlenül se vigyük magunkkal a telefonunkat a mellékhelyiségbe. „A vécé kizárólag egyetlen dologra való: arra, hogy kiürítsük a húgyhólyagunkat és rendesen székeljünk” – hangsúlyozza a szakember, aki szerint alkalmanként erre legfeljebb 5 percnek bőven elégnek kell lennie.

Mikor kell orvoshoz fordulni székrekedéssel?

Ha a székrekedés újonnan jelentkezik, korábban nem volt jellemző.

Ha a székletben vér nyomait látjuk.

Ha akaratlan fogyást tapasztalunk.

Ha a székletürítéshez erős fájdalom társul.

Ha a székrekedés több mint három héten keresztül fennáll.