Égő végbéltájék? Így segíthetünk magunkon

A végbéltájékon fellépő égő érzést okozhatja egyebek mellett gyulladás, aranyér vagy végbélrepedés. De székrekedés vagy hasmenés, bőrbetegség (például ekcéma), esetleg egy gyógyszer mellékhatása is állhat a háttérben. Az égő, szúró érzés erőssége az egészen enyhétől a súlyosig terjedhet, és a panaszhoz egyes esetekben vérzés vagy fájdalom is társulhat.

Ha a kellemetlen tünet tartósan fennáll, illetve erős fájdalom és vér is kíséri, akkor érdemes orvoshoz fordulni miatta. De ha csak átmenetinek gondoljuk a problémát, vagy azt gyanítjuk, hogy a vacsorára elfogyasztott csípős vagy sült étel, esetleg a reggeli kávé vagy tea okozza a panaszt, akkor a Wellbeing Nutrition gyűjtése szerint az alábbi házi praktikák is enyhülést hozhatnak.

A végbéltájékon jelentkező égő érzés megkeseríti napjainkat. Fotó: Getty Images

Ezek a házi gyógymódok segíthetnek

Sokak által ismert és kedvelt házi „csodaszer” az aloe vera, aminek gyulladáscsökkentő tulajdonságai segíthetnek a végbélben fellépő égő érzés csökkentésében is. Kenjük be vékonyan a végbélnyílást aloe vera géllel, hogy enyhüljön a kellemetlen panasz.

Az író és a túró fogyasztása is segíthet. Mindkettő remek probiotikumforrás, ezáltal támogatják az emésztőrendszer egészségét. Előbbi fogyasztása hűsítő tulajdonságának köszönhetően is jó szolgálatot tehet, ha égető a helyzet odalent.

A banán is enyhítheti a kellemetlen érzést, ugyanis gazdag káliumban, ami értágító hatású. Ennek köszönhetően segíti az erek ellazulását, ami csökkenti végbelet körülvevő vénákra nehezedő nyomást. Ezenkívül a banán rostokat is tartalmaz, ami segít biztosítani az egészséges bélmozgást, csökkentve a székrekedés kockázatát.

A magok erejével

Antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása miatt a koriandermag fogyasztásával is enyhíthető a végbéltájékon tapasztalt égő érzés. De a köménymag és a szárított, porrá zúzott mangómag is segíthet – ez utóbbit aranyér ellen is érdemes bevetni.

Aranyér esetére

Az áfonya – gyulladáscsökkentő hatásának köszönhetően – különösen jót tehet az aranyérben szenvedőknek. De segíthet a magas rosttartalma miatt a bélmozgás elősegítésére gyakran javasolt retek vagy a füge is. Ebből a gyümölcsből 3-4 darabot áztassunk vízbe éjszakára, reggel pedig első dolgunk legyen elfogyasztani. A füge emellett akár helyileg is alkalmazható, az irritált területre téve.

A forró vagy hideg pakolások jótékony hatását is érdemes kipróbálni az aranyértől sajgó régióban. Ezek segíthetnek enyhíteni a duzzanatot és a gyulladást a végbélben, így csökkenhet az égő érzés is. Emellett pedig fokozzák a véráramlást is, ami gyorsíthatja a gyógyulást és a sejtek regenerálódását.

