Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +28°
Nincs front

Csak otthon voltak tünetei – kiderült: a lakással van baj

Nemes-Mozer Mária
Szerző Nemes-Mozer Mária

Új házukba költözve a fiatal pár szinte azonnal észrevette, hogy valami nem stimmel.

Egy amerikai tiktoker követőivel is megosztotta örömét, amikor megvette az első házát. Ez azonban nem sokkal később rémálomba csapott át, ugyanis titokzatos eredetű tünetek jelentkeztek nála – írja a Newsweek.

Alig ismert magára

Sara tavaly vásárolta meg élete első otthonát Közép-Ohióban, azonban a beköltözést követő napokban orrdugulás és krónikus arcüreggyulladás jelentkezett nála. Ugyan ezek egy idő után megszűntek, hat hónappal később folyamatos szemhéj irritációt tapasztalt, ráadásul minden alkalommal, mikor elutazott, a tünetei is elmúltak. Elkezdett kutatni a témában és az internetet böngészve rájött, hogy új otthonuk tele van penészgombával.

"A mindennapi életem a penész köré szerveződött. Az otthoni munkavégzés és testedzés, a zuhanyozás, az alvás, sőt még a ruhák mosása is. Mindenhol ott volt" – meséli videójában a tiktoker. Bevallása szerint leginkább az ijesztette meg, hogy a penész gyakorlatilag észrevétlenül teszi tönkre az ember életét. 

Ez is érdekelhet

Mint ahogy arról korábban már mi is írtunk, meg lehet szabadulni a falon megtelepedett penésztől. Ez azért is fontos, mert a penész a légzőszervi betegeknél és a legyengült immunrendszerűeknél fokozhatja a már meglévő tüneteket, de ha sokáig penészes környezetben vannak, akkor újabb betegségeket is okozhat. Bizonyos penészgombafajták súlyos tüdőbetegségeket, fertőzéseket, a tüdő szöveteinek hegesedését okozhatják.

Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

@applfrittr11 Had no idea a house could do this. Mold toxicity is real, and it doesn’t always look the way you think. #moldillness #toxichome #moldawareness #applfrittr ♬ Runaway - Album Version (Edited) - Kanye West

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

penész bőrtünetek penész a lakásban

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +17 °C

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. Északkeletről kora délelőtt levonulnak a zivatarok, közben délnyugat felől csapadéktömbök érkeznek, amelyből többnyire gyenge intenzitású, csepergő eső előfordulhat. Délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra