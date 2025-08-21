Csak otthon voltak tünetei – kiderült: a lakással van baj

Egy amerikai tiktoker követőivel is megosztotta örömét, amikor megvette az első házát. Ez azonban nem sokkal később rémálomba csapott át, ugyanis titokzatos eredetű tünetek jelentkeztek nála – írja a Newsweek.
Alig ismert magára
Sara tavaly vásárolta meg élete első otthonát Közép-Ohióban, azonban a beköltözést követő napokban orrdugulás és krónikus arcüreggyulladás jelentkezett nála. Ugyan ezek egy idő után megszűntek, hat hónappal később folyamatos szemhéj irritációt tapasztalt, ráadásul minden alkalommal, mikor elutazott, a tünetei is elmúltak. Elkezdett kutatni a témában és az internetet böngészve rájött, hogy új otthonuk tele van penészgombával.
"A mindennapi életem a penész köré szerveződött. Az otthoni munkavégzés és testedzés, a zuhanyozás, az alvás, sőt még a ruhák mosása is. Mindenhol ott volt" – meséli videójában a tiktoker. Bevallása szerint leginkább az ijesztette meg, hogy a penész gyakorlatilag észrevétlenül teszi tönkre az ember életét.
Ez is érdekelhet
Mint ahogy arról korábban már mi is írtunk, meg lehet szabadulni a falon megtelepedett penésztől. Ez azért is fontos, mert a penész a légzőszervi betegeknél és a legyengült immunrendszerűeknél fokozhatja a már meglévő tüneteket, de ha sokáig penészes környezetben vannak, akkor újabb betegségeket is okozhat. Bizonyos penészgombafajták súlyos tüdőbetegségeket, fertőzéseket, a tüdő szöveteinek hegesedését okozhatják.
Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?
Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték
@applfrittr11 Had no idea a house could do this. Mold toxicity is real, and it doesn’t always look the way you think. #moldillness #toxichome #moldawareness #applfrittr ♬ Runaway - Album Version (Edited) - Kanye West