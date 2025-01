Így szabadulhatsz meg a falon megtelepedett penésztől

A beltéri levegő páratartalmának növekedése, valamint a ritkább szellőztetés miatt sok lakásban megjelennek penésztelepek a fűtésszezon idején. Akár egyszeri és átmeneti, akár tartós és visszatérő problémáról van szó, nem szabad figyelmen kívül hagyni, a penész ugyanis komoly panaszokat is okozhat.

A penészedés sok háztartásban probléma, különösen a fűtésszezonban. Fotó: Getty Images

Mit tegyél, ha penészes a fal?

Ha arra lettél figyelmes, hogy valamelyik helyiség egyik sarkában penészfoltok jelentek meg, akkor érdemes minél előbb cselekedned. Szerezz be egy penészölő szert, permetezd be vele az érintett területet, hagyd hatni, majd szivaccsal tüntesd el a gombatelepet – javasolta útmutatójában a Praktiker. A művelet végeztével alaposan szellőztesd ki a lakást, és ha teheted, szerezz be egy páraelszívót.

Amennyiben viszont visszatérő problémáról van szó, sőt, a lakás több pontján is felbukkantak már, akkor először is – szakember segítségével – meg kell győződnünk arról, hogy nem szigetelési problémával van-e dolgunk. Mindezek után kutassuk végig a teljes lakást – sajnos, ezt nem szabad megspórolni, hiszen amíg a konyhaszekrény mögött megbújik egy kisebb »kolónia«, addig bármikor újra felütheti a fejét a penész” – magyarázták.

Fontos tudnod, hogy a problémás területeken csak úgy szabadulhatsz meg hosszú időre a penésztől, ha vakolatig lekaparod a festéket, majd kijavítod, gletteled és újra lefested a falat. „Ha pedig tényleg biztosra szeretnénk menni, akkor keverjünk a festékbe penészgátlót is, amely hosszú távon is védettséget nyújt a kritikus területeken!” – tanácsolták a szakértők.

A megelőzés lenne a legjobb módszer

A lakásban elszaporodó penészgombák spórái komoly egészségügyi panaszokat – allergiás tüneteket, asztmát, vagy akár egyéb krónikus légúti betegségeket – okozhatnak, fontos lenne tehát a penész megjelenésének, illetve visszatérésének megelőzése. Korábbi megkeresésünkre Kovács Zoltán, a penesznelkul.hu ügyvezetője foglalta össze ennek lehetőségeit. Tanácsait az alábbi videóban hallgathatod meg.