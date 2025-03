Így bánj a kulacsoddal, hogy ne legyen a baktériumok melegágya

Minden egyes korttyal számtalan baktérium kerül a vizes palackodba, ahol a nap folyamán a kórokozók tovább szaporodnak. Lássuk, a BBC szakértői szerint mit tehetsz az ellen, hogy a kulacsod egy mikrobiológiai tenyészet legyen.

Válassz olyan kulacsot, amely jól tisztítható! Fotó: Getty Images

Gyakorlatilag már az egész testünkben jelen vannak a mikroműanyagok. Az anyatej, a tüdő, a belek, a máj, a vér után a legújabb kutatások a herékben és az ondóban is találtak műanyagot, de az is világos már, hogy az agyunkban is erőteljesen jelen van.

Így kezeld a kulacsod, hogy biztonságos legyen

- Válassz könnyen tisztítható palackot! A szívószálas vagy a kis domborulatokkal díszített kulacsok nem ilyenek.

- Ne hagyj benne több napig vizet, abban ugyanis több milliónyi baktérium szaporodik el.

- Csak vizet tölts bele! Minden cukortartalmú ital serkentheti a benne lévő baktériumok vagy penészgombák szaporodását. Tejalapú italok sem valók a kulacsba, hasonló hatásuk miatt.

- Ha megteheted, két használat között tedd hűtőszekrénybe!

- Ne oszd meg mással, a kulacsodat csak te használd! Attól még, hogy nem tapasztalsz tüneteket, hordozhatsz fertőzést, ami másnak talán komoly megbetegedést okozhat.

- Csak tiszta kézzel nyúlj hozzá!

- Figyelj oda az alapos kézmosásra WC-használat után! Kutatások szerint sok kulacsban még E.coli baktérium is található, ami székletten fertőz. Ez a kezünkről kerülhet az ajkunkra, onnan pedig a kulacsba.

- Minden nap – de minimum hetente néhányszor – mosogasd el forró vízzel és mosogatószerrel (ha van mosogatókeféd, használd azt!), majd hagyd a levegőn megszáradni!

- Időnként tedd be a mosogatógépbe!

- Ha a kulacsnak már szaga van, dobd ki!

- Ha teheted, válassz műanyag helyett üvegből vagy rozsdamentes acélból készült palackot!