Mikroműanyag: belélegezve jut el az agyunkig

Először mutattak ki mikroműanyagokat az emberi agy szaglóközpontjában – írja a The Independent.

A mikroműanyag-szennyezés már szinte mindenütt jelen van. Fotó: Getty Images

Az agyunktól az anyatejen át az ondóig jelen van

Gyakorlatilag már az egész testünkben jelen vannak a mikroműanyagok. Az anyatej, a tüdő, a belek, a máj, a vér után a legújabb kutatások a herékben és az ondóban is találtak műanyagot, de az is világos már, hogy az agyunkban is erőteljesen jelen van. A brazíliai Sao Pauló-i Egyetem kutatói 15 németországi és brazíliai elhunyt agyát vizsgálták, feltevésük szerint az apró műanyagrészecskéket az érintettek valószínűleg életük során lélegezték be. Eredményeik alapján a koponya tövében lévő csontban, a rostacsont lemezében található lyukak átjáróként szolgálhatnak az orrjáratokban lévő műanyag részecskék számára.