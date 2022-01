Egy meglepő tünet, ami omikronos fertőzésre utalhat

A koronavírus novemberben Dél-Afrikában azonosított omikron variánsa (B.1.1.529) világszerte villámgyorsan terjed és szorítja ki a korábbi fertőzések túlnyomó többségéért felelős delta változatot. Ahogy arról korábban írtunk, az eddigi adatok és tapasztalatok alapján az omikron variánssal megfertőzödőtt embereknél jellemzően más tünetek dominánsak, mint amelyeket korábban az alfa vagy a delta változat okozott.

Az omikron variáns két hónap alatt letarolta a világot. Fotó: Getty Images

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) által meghatározott, három leggyakoribb koronavírusra utaló tünet, vagyis a magas láz, a tartósan fennálló köhögés és az ízérzékelés és/ vagy szaglásvesztés helyett az omikron a fertőzöttek többségénél sokkal enyhébb, megfázásszerű tüneteket okoz, ezért sokan a náthához hasonlítják, vagy azzal tévesztik össze. Ugyanakkor, ahogy arra az Egészségügyi Világszervezet felhívta a figyelmet: annak ellenére, hogy az omikron kevésbé súlyos tüneteket okozhat, mint a delta változat, mégsem tekinthető enyhébbnek, mert mivel jóval fertőzőképesebb, mint a korábbi változatok, világszerte rekordot dönt az újonnan regisztrált fertőzöttek száma.

Mikor gyanakodjunk omikronos fertőzésre?

A leggyakoribb omikron variáns kiváltotta szimptómák között szerepel a torokkaparás, a száraz köhögés, az extrém fáradtság és az enyhe izomfájdalom. Az érintettek egy része éjszakai izzadásról is beszámol. Ezek mellé társulhat egy szokatlan, korai tünet - amelyet az Egyesült Királyságból, az Egyesült Államokból és Dél-Afrikából származó adatok is alátámasztanak -, mégpedig a derékfájás - írja a brit Mirror. Ami olyannyira eltér az eddig jelentett koronavírusos tünetektől, hogy sokan nem is hozzák összefüggésbe a SARS-CoV-2 vírus okozta fertőzéssel.

h i r d e t é s

Kevesebb embernél vált ki súlyos COVID-19-et a járvány negyedik hulláma a Dél-Afrikai Köztársaságban, valamint a kórházak leterheltsége sem éri el a korábbi járványhullámokban tapasztaltat. A mostani megbetegedések nagy részéért itt is az omikron változat a felelős - írja a MedicalXpress.

Amire kevesen gondolnak

A derékfájás azonban csak az egyik lehetséges omikronos szimptóma. Tim Spector brit epidemiológus, a koronavírusos tünetek tanulmányozására kifejlesztett ZOE nevű applikáció vezető szakértője szerint az omikron variáns afertőzéskezdeti szakaszában hányingert is okozhat. Ugyanerről számolt be a Mirror által idézett indiai orvos, Sanket Jain is, aki elmondta: a pozitív PCR-tesztet produkáló betegei többek között étvágytalanságról, hányingerről és hányásról is panaszkodtak. Mindezek mellé természetesen egyéb tünetek is társulhatnak, a ZOE listája szerint például az orrfolyás, afejfájásés a tüsszögés is.

Anqelique Coetzee, a dél-afrikai orvosszövetség elnöke, aki novemberben éppen a fent említett tünetek miatt először fújt riadót az új variáns miatt, korábban arról beszélt, hogy azoknál, akik nincsenek beoltva, bizonyos tünetek, például a fejfájás és az izomfájdalom intenzívebben jelentkezhetnek.