Koronavírus: öt tünet, amit az omikron variáns okozhat

Európa-szerte szélsebesen terjed a koronavírus omikron variánsa. Olyannyira, hogy egyes előrejelzések szerint - az esetszámok exponenciális növekedése miatt - néhány országban, például Dániában év végére a deltát kiszorítva már ez lehet a domináns változat.

Az omikron variáns néhány hét alatt kiszoríthatja a deltát. Fotó: Getty Images

Az omikron a semmiből robbant be

Az igen fertőzőképes omikron variáns az Egyesült Királyságban is egyre nagyobb gondot okoz. Nem véletlen, hogy a brit közegészségügyi szervezet, a National Health Service (NHS) az eddig tömeges megbetegedést okozó koronavírus-variánsok kiváltotta tünetek összehasonlításával igyekszik felhívni a figyelmet az új "ellenségre".

Nagyjából három héten belül már látszódnia kell az omikron variáns hatásának a hazai járványügyi mutatókon - véli Vattay Gábor járványelemző, az ELTE TTK Fizikai Intézetében működő Komplex rendszerek fizikája tanszék vezetője.

Ahogy arról a Mirror nevű brit napilap is beszámolt: járványügyi szakemberek szerint az omikron variánssal megfertőződött embereknél olyan szimptómák jelentkezhetnek, amelyek az eddig domináns - az alfa és a delta - változatok esetében nem voltak jellemzőek. Míg korábban a magas láz, az újonnan jelentkező folyamatos köhögés, valamint a szaglás- vagy ízvesztés (esetleg a kettő együtt) kapcsán merülhetett fel afertőzésgyanúja, addig az eddig azonosított omikronos eseteknél jellemzően nem ezek merültek fel. Korai jelentések szerint az új variáns a következőket okozhatja:

torokkaparás

száraz köhögés

extrém fáradtság

enyhe izomfájdalom

éjszakai izzadás

Ki tudja, valójában mikor kezdődött?

Angelique Coetzee, a Dél-afrikai Orvosi Kamara elnöke fújt először riadót, amikor november közepén furcsa, az eddigiektől eltérő tüneteket tapasztalt koronavírusos betegeken. Mivel az új fertőzöttek egy része hasonló szimptómákra panaszkodott - ezek közé tartozott a már említett éjszakai izzadás és a torokkaparás -, Coeztee arra gyanakodott, hogy a "delta változathoz nem illő klinikai képet" egy új vírustörzs okozhatja. Feltételezése beigazolódott: a WHO november végén omikronnak nevezte el az új variánst és azonnal be is sorolta az aggodalomra okot adó koronavírus-változatok közé.

Ahogy arról korábban írtunk, az omikron variánshoz köthető új esetek száma 3-4 naponta duplázódik, és ez a variáns háromszor olyan gyorsan terjed, mint a delta. Aggodalomra ad okot, hogy az oltatlanok mellett az oltottak is könnyebben megfertőződhetnek. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) azonban egyelőre mindenkit nyugalomra int: közlésük szerint az omikron variáns az eddigi tapasztalatok alapján nem okoz súlyosabb megbetegedést, mint a delta.

