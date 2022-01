Az omikron simán kijátszhatja az mRNS-alapú emlékeztető oltásokat

Egy fokvárosi tanulmány - amely az első, dokumentált omikronos áttöréses eseteket vizsgálta - megerősítette, hogy az emlékeztető oltásként beadott mRNS-alapú vakcinák, tehát a Pfizer-BioNTech és a Moderna oltóanyaga nem tudta blokkolni a rendkívül fertőzőképes omikron variánst - adta hírül a Bloomberg.

Az omikron variáns még okozhat meglepetéseket. Fotó: Getty Images

Az omikron ki tudja játszani a "felturbózott" immunvédelmet is

Hét, Fokvárosban tartózkodó német állampolgár tapasztalt koronavírus-fertőzésre utaló tüneteket november vége és december eleje között, annak ellenére, hogy már mindannyian túl voltak az emlékeztető oltáson. Négyen közülük helyi kórházakban töltötték szakmai gyakorlatukat, hárman szabadságon voltak Dél-Afrikában. Mindegyikük 25 és 39 év közötti. Öten közülük három adag Pfizer-BioNTech-vakcinát kaptak, egyikük pedig két Moderna-vakcinát és emlékeztető oltásként egy Pfizert. A kutatásba bevont hetedik alanyt egy AstraZeneca-részoltást követően két adag Pfizerrel oltottak. Öten közülük október végén vagy november elején kapták a booster vakcinát.

Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés az új koronavírus rohamosan terjedő omikron variánsával kapcsolatban, a többi között az eredetét illetően is. Kínai tudósok meglepő kutatási eredményekről számoltak be.

A kutatók megállapították, hogy az áttöréses esetek mindegyike enyhe, vagy közepesen súlyos lefolyású volt, ami jelzi, hogy az emlékeztető oltások képesek megelőzni a súlyos, kórházi kezelést igénylő állapot kialakulását, valamint a halálozást. (A résztvevők mindegyikénél erős T-sejtes immunválasz működött.) Az eredmény ugyanakkor arra is rávilágított, hogy az omikron gond nélkül képes áttörni az mRNS-vakcinák korábbi - alfa és delta - variánsok ellen kialakított rendkívül hatékony immunvédelmét. Ami a kutatók szerint egyértelműen bizonyítja, hogy a védőoltások beadatása önmagában nem elég a COVID-19 járvány megfékezéséhez. Továbbra is be kell tartani az előírt járványügyi intézkedéseket, mint a társadalmi távolságtartás vagy a maszkviselés. Emellett azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy a közeljövőben az új variáns ellen optimalizált oltóanyagokra lesz szükség.

Tévedésről szó sincs

Ugyanerre az eredményre jutottak izraeli kutatók is, akik 154 egészségügyi dolgozót vizsgáltak. Esetükben a negyedik oltás sem akadályozta meg az omikron variáns okozta fertőzést. Ugyanakkor a résztvevők tünetmenetesek voltak, vagy csak enyhe tüneteket tapasztaltak, ami szintén alátámasztja az eddigi tapasztalatokat.

Az először november közepén, Dél-Afrikában kimutatott omikron variáns villámgyors globális terjedése számos országot arra ösztönzött, hogy felgyorsítsa oltási kampányát, és minél előbb sor kerülhessen az emlékeztető oltások beadására. A fokvárosi és az izraeli kutatás viszont éppen arra mutat rá, hogy milyen korlátai lehetnek a jelenleg emlékeztető oltásként használt, atombiztosnak vélt mRNS-alapú vakcináknak egy minden eddiginél fertőzőképesebb és gyorsabban terjedő koronavírus-változattal szemben. (A fokvárosi kutatás eredményei a Lancet című tudományos folyóiratban jelentek meg.)