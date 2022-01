Pfizer-vezér: tavaszra lesz vakcina az omikron ellen

Jakab Ferenc virológus professzor szerint korai kijelenteni, hogy az omikron variánssal vége lenne a pandémiának.

A cégvezető a CNBC televíziós csatornának nyilatkozva elmondta, a vakcina az omikron mellett továbbra is védelmet nyújt a SARS-CoV-2 egyéb, jelenleg is cirkuláló változataival szemben. Kifejtette, bár egyelőre nem tisztázott teljesen, hogy milyen mértékben és hogyan szükséges oltani az embereket az omikron variáns ellen, a Pfizer ugyanakkor már elkezdte az oltóanyag gyártását, mert egyes országok olyan rövid időn belül hozzá szeretnének jutni ahhoz, ahogy csak lehetséges. "Abban reménykedünk, hogy elérhetünk valamit, ami sokkal, de sokkal jobb védelmet kínál elsősorban a fertőzések ellen, mert a kórházi kezelést igénylő, súlyos megbetegedéssel szembeni védelem a jelenleg alkalmazott vakcinákkal is elfogadható mindaddig, amíg valaki felveszi a harmadik oltásdózist" - tette hozzá Bourla.

Márciusra az eddigi oltóanyag mellé elkészülhet a Pfizer omikronra is optimalizált vakcinája. Fotó: MTI/Vajda János

A brit egészségügyi biztonsági hivatal (UKHSA) adatai szerint a Pfizer-BioNTech, illetve a Moderna mRNS-alapú vakcinája mintegy 10 százalékos hatékonysággal védi az oltottakat az omikron variáns okozta tünetes megbetegedéstől a második oltásadag felvételét követően 20 hét elteltével. A védettség egy harmadik, megerősítő oltással ugyanakkor 75 százalékosra növelhető. Mindazonáltal az alapimmunizálás két dózisa is változatlanul jó védelmet ad a súlyos lefolyású COVID-19 ellen.

Bourla az interjúban kitért arra is, egyelőre nem ismert, hogy szükség lesz-e negyedik oltásra. A Pfizer jelenleg is folytat kísérleteket a kérdés tisztázására. Mint azt megírtuk, a világon eddig Izraelben tették elérhetővé a negyedik oltást, ahol a 60 éven felüliek, az immunhiánnyal élők, valamint az egészségügyi dolgozók kérhetik védettségük felfrissítését. Az eddigi izraeli adatok azt mutatják, hogy a negyedik vakcinadózis mintegy ötszörösére növeli az új koronavírussal szembeni antitestek számát a szervezetben egy héttel a beadást követően.

Az európai lakosság több mint fele várhatóan megfertőződik a koronavírus omikron variánsával a következő hetekben - figyelmeztet Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai részlegének vezetője.