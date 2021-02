A héten eldőlhet a hazai egészségügy sorsa

A március 1-jén hatályba lépő új jogviszony teljesen átalakítja az egészségügyben dolgozók munkakörülményeit és bérezését is, és ennek hatását a betegek is érezhetik - írja az Index.hu, kiemelve: sokan még mindig nem tudják milyen feltételekkel folytathatják a munkát jövő hónaptól, mivel még nem kapták meg a szerződéstervezetüket.

A portál egy nekik címzett e-mailre hivatkozva arról ír: az egyik egyetem munkatársa sérelmezi, hogy munkáltatója nem biztosítja számára a törvény által garantált 30 napos határidőt, hogy szerződését megismerhesse. A cikk szerint több munkavállaló indít pert az írásban meg nem nevezett egyetem ellen, mivel ezt a kötelezettségét elmulasztotta. Az Index beszámol egy másik vidéki egyetemi esetről, ahol az intézmény tájékoztató levele szerint "2021. február 22. napjától kezdődően tekinthetik meg elektronikusan a szerződéstervezetet, és a február 22-26. közötti napokon személyesen kell aláírniuk a munkatársaknak a nyilatkozatot a munkaszerződéses ajánlat elfogadásáról". A törvényi előírás betartásának azonban úgy tűnik, nem volt akadálya, hiszen a Semmelweis Egyetemen mind az 5800 érintett időben hozzáférhetett elektronikusan szerződéstervezetéhez.

Látszik a "kapkodás" a szerződésen

Hogy pontosan hány embert érinthet az, hogy nem kapta meg időben a jogszabályban előírt információkat, arról a cikk nem számol be. De írnak arról a közel 46 ezer fős Facebook-csoportról, ami a 2020. október elején elfogadott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény nyomán alakult. Ott a cikk szerint a tagok a többi közt kifogásolják, hogy március elsejét követően a jogviszony lehetővé teszi a kétéves átvezénylést, az engedélyhez kötött másodállás vállalását, illetve hogy a szolgálati jogviszony jelentősen csorbítja a dolgozók jogait. Mindezek mellett a szerződéstervezetek időbeni megismerésének témája is igen sok interakciót váltott ki a csoportban, ahol többen beszámoltak eddigi tapasztalataikról. "Ma végre kezembe vettem az új jogállási tv. alapján készült szerződést! Érdekes olvasmány, mondhatom, ha valaki rendelkezik kellő alappal a jogi szakmai nyelv megértéséhez. Ha nem, akkor orosz rulett. Van benne sok pozitív változás az eredeti elképzeléshez képest, és látszik benne a kapkodás is, amit szerintem a sietség okozott. Véleményem, hogy érdemes független jogász véleményét kérni!" - idézi a portál az egyik hozzászólót.

Az ombudsmanhoz fordultak a szakszervezetek

Ám nemcsak a dolgozók, a szakszervezetek is sérelmesnek tartják az egészségügyi szolgálati törvényt. Az öt nagy egészségügyi szakszervezetet tömörítő Összefogás az Egészségügyért Akciószövetség az ombudsmanhoz és nemzetközi szervezetekhez fordult. A többek közt a Magyar Orvosok Szakszervezetét és az Egészségügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetségét is képviselő Akciószövetség levélben fordult az alapvető jogok biztosához az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény alaptörvényt súlyosan megsértő két passzusa miatt. Mint írják, a törvény megszünteti az egészségügyi dolgozók kollektív alkuhoz fűződő jogát, illetve korlátozza a sztrájkhoz fűződő alapvető jogát. A szakszervezetek kérték az ombudsmant, hogy kezdeményezze az alkotmánybíróságnál az októberben elfogadott jogszabály felülvizsgálatát - írja az Index.hu.