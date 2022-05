COVID-19: a kórházból való hazatéréssel még nincs vége

Négyből hárman még egy évvel a kórházból való hazaengedés után sem érzik azt, hogy már teljesen felépültek a koronavírus-fertőzést követően. Ráadásul a nők körében 32 százalékkal, az elhízottak esetében pedig 50 százalékkal kisebb az esély arra, hogy egy éven felül teljesen meggyógyuljanak. Az elhúzódó panaszok rizikófaktora továbbá az is, ha az illető gépi lélegeztetésre az állapota miatt - állapította meg egy brit kutatás, amelynek eredményiről a MedicalXpress is beszámolt.

A nőket nagyobb eséllyel érintik az elhúzódó problémák, mint például a légszomj. Fotó: Getty Images

A hazatéréssel még nincs vége a küzdelemnek

A szóban forgó kutatásba több mint 2300 olyan beteget vontak be, aki a koronavírus-fertőzés miatt kórházi kezelésre szorult, és beleegyezett, hogy hazaengedése után 5 és 12 hónappal is vizsgálatok alá vetik. Végül viszont csak alig több mint 800-an vettek részt mindkét vizsgálaton. A betegek állapotát a személyes beszámolók, a fizikai teljesítmény, a szervi funkciók és a vérvizsgálatok alapján értékelték.

A kutatókat igencsak meglepte, hogy a páciensek nagy részének állapota szinte semmit sem változott az egyik vizsgálatról a másikra. Ugyanis míg 5 hónappal a betegek hazaengedését követően az alanyok 26 százaléka számolt be teljes gyógyulásról, addig az egyéves vizsgálaton ez az arány mindössze 3 százalékkal növekedett. A vizsgált betegek átlagéletkora egyébként 59 év volt, és az alanyok 36 százaléka volt nő, 28 százaléka pedig lélegeztetőgépen is volt kórházi kezelése alatt.

A nők és az elhízottak többet szenvednek

Megállapították, azt is, hogy amellett, hogy a kórházi kezelést követően még egy évvel sem gyógyultak meg teljesen, a nők és az elhízottak egyébként is súlyosabb egészségkárosodást szenvedtek el a COVID-19 következtében. Így a körükben sokkal jobban romlott például a fizikai teljesítmény és az életminőség is, amely egyértelműen megnöveli a teljes felépülés időtartamát.

Az eredmények alapján a leggyakoribb elhúzódó tünetek közé sorolható az izomfájdalom, az alvászavar, az állandó fáradtság és a légzési nehézség is. Ezek a panaszok azonban egy másik kutatás szerint akár 2 évig is fennállhatnak.