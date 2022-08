Hosszú COVID: megdöbbentően sok gyereket érint

A koronavírus-fertőzés vagy többszervi gyulladás miatt kórházban kezelt gyermekek csaknem 30 százalékánál kialakul a hosszú COVID, vagy a megfertőződésük diagnosztizálása után még akár hónapokig is küzdenek egyes maradványtünetekkel – állapította meg egy új tanulmány, amelynek eredményeiről a CNN is beszámolt. A tudományos munkába 358 gyermeket vontak be, akiket 2020 májusa és 2021 májusa között ápoltak, összesen 25 gyermekkórházban.

Az orvosok szerint jelentősen aluldiagnosztizált kórképnek minősül a hosszú COVID. Fotó: Getty Images

Az igazoltan fertőzött gyerekek körében a leggyakoribb, tartósan fennálló panaszok közé tartozik a fáradtság, a légszomj, az elhúzódó köhögés, a fejfájás, az izomfájdalom és a láz is. A többszervi gyulladással kezelt kiskorú páciensek pedig leginkább hosszan tartó fáradékonyságra, aluszékonyságra és koncentrációs zavarra panaszkodtak.

A többszervi gyulladás egy ritka betegség, amely ugyan nem kizárólag a koronavírus-fertőzés kapcsán alakulhat ki, a gyerekek körében igen gyakran a COVID-19-hez köthetően üti fel a fejét. Azt még nem sikerült kideríteni, hogy pontosan mi okozza, az viszont ismert, hogy az állapot jellemzően néhány héttel a megfertőződés után jelentkezik, és súlyos belsőszervi gyulladásokat okozhat. Érintheti például a vesét, az agyat, a tüdőt és a szívet is, így bizonyos esetekben akár életveszélyes állapotot is előidézhet.

Az összes gyerek tizedét is érintheti

A koronavírus-járvány kezdete óta csak az Egyesült Államokban már több mint 14 millió gyerek fertőződött meg igazoltan az új típusú koronavírussal, és mintegy 8800 gyereknél állapítottak meg többszervi gyulladást. Egyes tanulmányok új becsülték, hogy a COVID-19-cel diagnosztizált összes – tehát nem csak a kórházban kezelt – gyerek 2-10 százalékánál alakul ki a hosszú COVID.

A többszervi gyulladással küzdők körében egyébként nagyobb arányban volt szükség intenzív ellátásra. Az elhízott és asztmás, többszervi gyulladással diagnosztizált gyerekek pedig nagyobb eséllyel tapasztalták meg a hónapokig elhúzódó tüneteket.

A legkisebbeket is sújthatja a hosszú COVID.

Az oltásokkal megelőzhető lenne?

A kutatók felhívták a figyelmet arra, hogy a vizsgálati időszak megelőzi a delta és az omikron vírusvariánsok berobbanását, tehát elképzelhető, hogy a hosszú COVID-dal érintett kiskorúak aránya azóta sokat emelkedett. A kutatás emellett még azelőtt lezajlott, hogy a gyermekek jogosulttá váltak volna a koronavírus elleni védőoltásra, szóval arról sincs egyelőre adat, hogy az immunizálás mennyire befolyásolta az elhúzódó panaszok gyakoriságát. Mindenesetre a tanulmány társszerzője, Dr. Adrienne Randolph gyermekgyógyász úgy véli, hogy az oltásokkal jó eséllyel megelőzhető a hosszú COVID. Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy a gyermekek körében még mindig igen alacsony az átoltottság.



