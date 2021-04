Valóban használnak a házi gyógymódok?

Megfázásra húsleves, baktériumölésre fokhagyma, a fájó ízületekre pedig egy forró fürdő - házi patikánk szinte minden problémára felkészült. Sok beteg ember inkább ezekhez a megoldásokhoz nyúl és gyógyszert csak a panaszok erősödésével vesz be. De valóban hatásosak ezek a kúrák? A WebMD cikke alapján összegyűjtöttük a legismertebb házi gyógymódokat és hatásaikat!

Borsmenta

A borsmentát évszázadok óta használják különböző egészségügyi problémák esetén élelmiszerhez adva, illetve aromaterápiaként. A jellegzetes illatú és ízű növény nagyon hatékony azirritábilis bél szindrómatüneteinek csökkentésében, emellett enyhíti a puffadást, a hasi görcsöket, javítja az emésztést, és a fejfájást is enyhítheti. Sok más panaszra is használják, melyek esetében hatékonysága még nem igazolt.

Méz

A téli betegségek legtöbbjére a legismertebb gyógymód a langyos mézes tea. Népszerűségét persze kellemes ízének is köszönheti: az orvosságok legtöbbjével ellentétben ezt a gyermekek is szívesen bekanalazzák. Egy évnél fiatalabb gyermekeknek azonban nem tanácsos adni belőle, egyesek ugyanis érzékenyek lehetnek rá, és súlyos tünetek jelentkezhetnek miatta. Rajtuk kívül azonban mindenkinek ajánlható a méz, amely gyulladáscsökkentő és immunerősítő hatású, segít az érzékeny gyomrúaknak, sőt egyes kutatások szerint még a sebkezelésben is hatékony.

h i r d e t é s

Kurkuma

A fűszer gyulladáscsökkentő hatása él a köztudatban, amelyet azonban még nem sikerült egyértelműen igazolni. Néhány kisebb kutatás megállapította, hogy rendszeres fogyasztása enyhítheti az ízületi gyulladások mértékét, illetve a sugárkezelés utáni bőrproblémák kezelésében is vizsgálták hatását. Túl nagy dózisban nem javasolt fogyasztani, mert emésztési problémákat okozhat.

Gyömbér

Az ázsiai orvoslásban évezredek óta ismert növény a gyömbér, amelyet gyomorbántalmak, például hasmenés és hányinger kezelésére használnak. Egyes kutatások szerint a megfázás tüneteit is segít enyhíteni. Egyeseknél azonban épp az imént felsorolt panaszokat, vagyis gyomorfájdalmat, hasmenést és hányingert okoz a fogyasztása, és bizonyos gyógyszerek hatását is befolyásolja, úgyhogy konzultáljunk a használat előtt orvosunkkal.

Nem mindenkin segíthet a gyömbér

Szex

Bár nem a hagyományos értelemben vett házi orvosság, mégis segíthet, mégpedig éppen azokon a panaszokon, amelyekkel egyesek megkerülnék az összebújást. A nemi élet enyhítheti ugyanis a migrénesfejfájáspanaszait, erősíti a szívet, és segít a stressz leküzdésében is.

Fokhagyma

Kutatások igazolták, hogy a fokhagyma fogyasztása segít helyreállítani a vérnyomás értékét, és a vér koleszterinszintjére is pozitív hatással van. Egyes kutatások rákmegelőző hatást is tulajdonítanak neki.

Húsleves

Nagyanyáink húslevesénél kellemesebb megfázás elleni kúrát kevesen ismernek. Kutatások igazolták, hogy gyógyhatása sem csupán a néphagyományban létezik: valóban enyhíti a megfázás tüneteit és gyorsítja a gyógyulás folyamatát.

A húsleves tényleg gyógyítja a megfázást Nem csak népi bölcsesség: megfázás esetén a húsleves valóban enyhíti a panaszokat. Ezt a legújabb kutatás is alátámasztotta. Kattintson!

Forró fürdő

Egy forró fürdő a téli hónapokban nemcsak átmelegíti az egész testet, de enyhíti az izom- és ízületi fájdalmakat és a hátfájást is. Fokozhatjuk a hatását, ha finoman kinyújtjuk a fáradt izmokat a kádban. Túl forró azért ne legyen a víz - különösen az érzékeny bőrűeknél okozhat ez problémát.

Forrás: WebMD