Így töltsük fel a vitaminraktárainkat

Télen kuckózás, tavasszal megújulás

Legyünk őszinték! A hideg évszakban elsősorban a "túlélés" a célunk, hiszen amikor csak tehetjük, bekuckózunk az otthonunkba, és próbáljuk átvészelni a kemény időszakot. A szervezetünk tartalékos üzemmódba kapcsol: nem vagyunk olyan aktívak, kevesebb időt töltünk a szabad levegőn, nem ér minket annyi napfény, és viszonylag egyoldalúan, vitamin- és ásványianyag-szegényen táplálkozunk. Most azonban, hogy eljött a tavasz, nemcsak a természet, hanem a testünk is ébredezni kezd, szomjazza a napfényt, az új, friss ízeket, a mozgást. Összefoglalva: fokozatosan erőre kap. Az építkezéshez pedig biztosítanunk kell minden szükséges alapanyagot! Íme, néhány tipp a vitaminraktárak feltöltéséhez, hogy ne csak az erőnlétünk javuljon, de az immunrendszerünk is ellenállóbb legyen a betegségekkel szemben - utóbbi jelenleg, a koronavírus-járvány idején különösen fontos.

Vitaminszedés: mire van szükségünk tavasszal? A vitaminok szerves vegyületek, amelyek fontos szerepet játszanak a szervezet biokémiai folyamataiban. Egészségünk fenntartásához nélkülözhetetlenek, ám vitaminigényünk évszakonként eltérhet.

Együnk friss, szezonális gyümölcsöket, zöldségeket

Télen értelemszerűen szűkös a választék friss gyümölcsökből és zöldségekből, tavasszal azonban egyre több finomság közül választhatunk. A bőséget pedig - amennyire lehetőségünk van rá - célszerű kihasználni. A megbízható forrásból származó, jó minőségű gyümölcsök és zöldségek fogyasztása a kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás egyik legfontosabb eleme, hiszen létfontosságú vitaminokkal és ásványi anyagokkal tölti fel szervezetünket.

Különösen jó választás lehet a spenót, amely gazdag B-, C- és E-vitaminokban, sejtmegújító hatása van, illetve hozzájárul az egészségesanyagcsereműködéséhez. Rágcsáljunk gyakran retket, amely kiváló C-vitamin-forrás, átmossa a bélcsatornákat, káliumtartalma miatt pedig vízhajtóként is funkcionálhat. Az alma akkor a legjobb, ha a héjával együtt majszoljuk: sok C-vitamint tartalmaz, A- és B vitamin, folsav, kalcium, magnézium ugyancsak található benne. Lassan itt az eper szezonja, így ha tehetjük, szerezzünk be belőle. Nagy arányban rejlik benne a C-vitamin mellett folsav, kálium, B6-vitamin, valamint jelentős a rost- és antioxidánstartalma.

Ha célzottan szeretnénk feltölteni szervezetünk vitamin- és ásványianyag-raktárait, akkor javasolt elmenni egy rutin vérvételre, ahol kiderülhet, minek a pótlására van a leginkább szükségünk. Háziorvosunk segíthet a szükséges értékek listájának összeállításában. Bár a járványügyi helyzet miatt most csak sürgős, halaszthatatlan esetekben érdemes felkeresni szakembert, a későbbiekre vonatkozóan hasznos tanács lehet, ha adott helyzetben így járunk el.

Fogyasszunk "szuperélelmiszereket"

Étrendünket tovább tökéletesíthetjük, ha időről időre különféle "szuperélelmiszerek" is kerülnek az asztalra. Bár, ahogy korábbi cikkünkben jeleztük, a kifejezés inkább csak marketingfogás, hiszen nem létezik olyan étel, amelynek fogyasztása garantálja a jó egészséget, tény, hogy léteznek olyan finomságok, amelyek tápértéke, vitamin- és ásványianyag-tartalma kiemelkedő. Részesítsük előnyben a többi között a bogyós gyümölcsöket, a savanyú káposztát, a spirulinát, a goji bogyót, az avokádót, illetve a propoliszt és a méhpempőt is. Arra azonban figyeljünk, hogy a felsoroltak közül van, amelyik tiltott bizonyos betegségek esetén: autoimmun pajzsmirigygyulladásnál például a fokozott jódbevitel hatására erősödhet a gyulladás, így a jódban bővelkedő spirulina nem a legjobb választás.

Ha feltöltjük vitaminraktárainkat, jobban fogjuk érezni magunkat. Fotó: Getty Images

Kortyoljunk vitamindús gyógyteákat

Célszerű minél több gyógyteát kortyolni, ha fel akarjuk tölteni vitamin- és ásványianyag-raktárunkat. Heveredjünk le egy kényelmes székbe egy teli csészével, és hagyjuk, hogy testünket-lelkünket felfrissítse a finom nedű! A csalánnak remek tisztító hatása van, emellett A- és C-vitamint, illetve B-vitaminokat rejt. Rengeteg C-vitamin található a csipkebogyóban is, aminek húsából azonban a szakemberek ajánlása szerint inkább hideg vizes kivonatot készítsünk, és úgy igyuk meg. Az erdei málnalevél pozitívan befolyásolja azimmunrendszerműködését, és ugyancsak igazi C-vitamin-bomba.

Menjünk ki a szabad levegőre

Egyre jobb az idő, így ha lehetőségünk nyílik rá a mostani szűkös keretek között, menjünk ki a szabadba - legyen szó bármilyen rövid kint tartózkodásról. Mivel a friss levegő jót tesz testnek és léleknek, a mozgás pedig energiával tölt fel, akár egy fél óra után is úgy érezhetjük magunkat, mintha kicseréltek volna minket. Ami miatt pedig különösen fontos, hogy kimozduljunk, az a napfény. Télen ugyanis nélkülöznünk kell a természetnek ezt az értékes ajándékát, aminek következtében sajnos a D-vitamin-raktáraink kiürülnek.

A D-vitamin elengedhetetlen az immunrendszer egészséges működéséhez, a normál izomfunkciók fenntartásához, hasznos a csontoknak, és nem utolsósorban a hangulatunk is jobb lehet a segítségével. A jelszó tehát tavasszal: napfény, napfény, napfény! Táplálkozásunkkal szintén jelentős mennyiségű D-vitamint vihetünk be a szervezetünkbe: együnk sok halat, gombát, tojást, tejterméket, mézet.