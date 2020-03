Meglepő, de az arcunkra is hatással van

Egészen meglepő módon a mezítlábas séta például serkenti az arc vérkeringését - legalábbis egy 2014-ben készült kutatás szerint. A kutatás eredményei azt mutatták, hogy a közvetlen érintkezés a földdel serkenti az arcbőr szöveteinek regenerációját, mivel élénkíti a keringést ezen a területen, így akár afféle öregedéslassító terápiaként is felfogható.

Számos egészségügyi előnye van a mezítlábas sétának

A szabad gyökök ellen is hatékony

A káros szabad gyökök számtalan téren ártanak a szervezetünknek, de ha lerúgjuk a cipőnket, akkor ezzel is felvehetjük a harcot. Szintén kutatás igazolja ugyqanis, hogy a mezítláb járkálás segít a szabad gyökök semlegesítésében, ami egész testünknek jót tesz.

Javulhat a tartásunk

A cipők, papucsok, különféle lábbelik talpkialakítása, párnázottsága megakadályozza, hogy járás közben bizonyos izomcsoportokat bevonjunk a mozgásba. Emiatt csökkenhet a mozgástartomány, romolhat az egyensúlyunk. Ha mezítláb járunk, aktiváljuk ezeket az izmokat, amelyek segítenek, hogy javuljon a tartásunk. Éppen ezért a gyerekeknek, illetve az ülőmunkát végzőknek, gerincproblémákkal küzdőknek különösen jó a mezítlábas séta. Ez az idegrendszerünkre is pozitívan hat, mivel képes aktiválni bizonyos, a talpon található akupresszúrás pontokat, amelyek a vénákat, idegeket stimulálják.

Alvásproblémák esetén is segíthet

Akinek alvásproblémái vannak, annak is érdemes kipróbálnia a rendszeres mezítlábas sétálgatást. Egy tanulmány szerint ez ugyanis képes csökkenteni a kortizolszintet - azalvászavarokhátterében pedig gyakran áll az, hogy ennek az úgynevezett stresszhormonnak a szintje megemelkedik a szervezetben. Ráadásul még fájdalomcsillapító hatást is tulajdonítanak neki. Emellett stresszcsökkentő hatású is, ami szintén ahhoz köthető, hogy képes lecsökkenteni a megemelkedett kortizolszintet.

Csökkenti a vér viszkozitását

A vérsűrűség megnövekedését már több kutatás is összekötötte a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásával. A mezítlábas séta csökkentheti a vér viszkozitását, ezért ezeknek a betegségeknek a megelőzésében is hatásos lehet.

Mindig nézzük meg a talajt, mielőtt mezítláb kezdünk járni rajta, hogy elkerüljük, hogy belelépjünk valami olyasmibe, ami felsértheti a talp bőrét, vagy bármilyen sérülést okozhat!

Forrás: care2.com