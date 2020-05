Ehetünk-e bármit is rák ellen?

Jó néhány étellel kapcsolatban mutatták már ki, hogy növelheti a daganatos betegségek kialakulásának esélyét, de legalább ugyanannyi élelmiszerről állapították meg azt, hogy olyan tápanyagokat, vegyületeket tartalmaz, melyek védő hatásúak.

Természetesen, nem arról van szó, hogynyújthatunk a szervezetünknek. Ha azonban az alább felsorolt ételeket rendszeresen fogyasztjuk, azzal jelentős mértékben csökkenthetik a daganatok kialakulásának esélyét.hatékony lehet a szájüregi, emlő-, máj-, tüdő-, hólyag-, nyelőcső- és gyomorrák ellen is. A brokkoliban olyan vegyületek találhatóak, melyek a szervezetünkbe kerülve védelmező enzimeket aktiválnak. Ezek egyike, a szulforafán például segít eltávolítani azokat a méreganyagokat, melyek a daganatos sejtek kialakulásához járulnak hozzá, emellett pedig a már kialakulóban lévő rákos sejteket is elpusztítják.található fitokemikáliák egyrészt védik a szervezetet a szabadgyökök káros hatásaitól, másrészt megakadályozzák, hogy meginduljon a daganatos sejtburjánzás. Kínai tudósok szerint a zöld tea védhet az emésztőrendszeri, az emlő-, a tüdő- és a prosztatarák ellen. A zöld teának számos egyéb pozitív egészségügyi hatása is van, ezért érdemes belőle napi 3-4 csészényit meginni.

nemcsak vitaminokkal és ásványi anyagokkal van tele, de olyan roppant hatékony antioxidánsokkal is, mint a likopin. Ez az anyag megvédi a sejteket a károsodástól, fokozza az immunrendszer működését, és megállítja az abnormális sejtnövekedést is. A paradicsomot elsősorban a férfiaknak javasolt fogyasztani, mert nagyon hatékony fegyver a prosztatarák elleni küzdelemben, de a kutatások szerint az emlő-, tüdő- és gyomorrák esélyét is csökkenti.Azaz egyik legegészségesebb gyümölcsnek tartják, mert tele van vitaminokkal, antioxidánsokkal, ásványi anyagokkal, rosttal, vagyis olyan anyagokkal, amelyek védik a sejtjeinket a károsodástól, illetve megakadályozzák, hogy az abnormális sejtek burjánzásnak induljanak. Az áfonya fogyasztásával csökkenthetjük a szájüregi, a petefészek-, a bélrendszeri, a máj-, a prosztata-, a tüdő- és a bőrrák kialakulásának esélyét.olyan hatóanyagok vannak, melyek megakadályozzák, hogy a daganatos sejtek növekedjenek, illetve azt is, hogy a daganat továbbterjedjen, áttéteket képezzen. Antioxidánsokban is gazdag, ezért csökkenti a káros szabadgyökök negatív hatásait. A gyömbér rendszeres fogyasztásával védhetjük magunkat a bélrendszeri, tüdő-, emlő-, hasnyálmirigy- és prosztatadaganattal szemben.igazi szuperzöldségnek tartják, rajongói szerint fogyasztásával sokkal egészségesebbek, erősebbek, energikusabbak lehetünk. A benne található számos pozitív hatású vegyületek közé tartozik a lutein, illetve a zeaxanthin, mindkettő erőteljes antioxidáns, de rosttartalma is védelmet nyújt a betegségek ellen. A spenót hatékony lehet a gyomor-, nyelőcső-, tüdő-, petefészek- és bélrendszeri daganatok ellen is.több kutatás is bizonyította, hogy csökkentheti az emlő-, prosztata- és bőrrákok kialakulásának esélyét. A benne található vegyületek, fitokemikáliák és polifenolok megakadályozzák, hogy az abnormális sejtek elszaporodjanak, illetve, hogy a már kialakult daganat növekedésnek induljon., a belőle készült vörösbort, valamint a szőlőmagot (és a szőlőmagolajat) egyaránt szuperélelmiszernek tartják , mert ezek különösen gazdagok reszveratrolban, egy olyan vegyületben, mely védelmet nyújthat a daganatos betegségek ellen. A szőlő erőteljes gyulladáscsökkentő hatásokkal is rendelkezik, lassítja a gyulladások terjedését, és felveszi a küzdelmet az oxidatív stressz, illetve a krónikus gyulladások okozta károsodásokkal szemben. Ezek nemcsak a daganatos betegségek kialakulásáért felelősek, de többek között a szív- és érrendszeri problémákért is.