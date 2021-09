A legjobb természetes vérhígítók

A vérrögképződés szervezetünk védekezőrendszerének fontos eleme, hiszen amikor megsérül egy ér, a vérrögök zárják el a nyílást, és ekképp megóvnak a belső vérzéstől. Ha azonban túl sok vérrög képződik az ereinkben, az már a véráram útját is elzárhatja, és trombózist vagy stroke-ot okozhat. Mint az a MedicalNewsToday összeállításából kiderül, az alábbi természetes szerek kisebb-nagyobb mértékben vérhígító hatásúak, érdemes rendszeresen beiktatni azokat az egészséges étrendbe. Amennyiben azonban felmerülhet valamilyen véralvadási zavar vagy más betegség kockázata, mindenképpen ajánlott orvossal konzultálni.

Kurkuma

A keleti fűszer mára népszerűvé vált minden konyhában, akár frissen aprítva, akár szárított-őrölt por alakban. Gyönyörű aranysárgára színezi az ételeket, enyhén füstös-erős ízt kölcsönöz a legegyszerűbb levesnek is. A kurkuma gyógynövényként is ismert, hatóanyaga a kurkumin, amely gyulladáscsökkentő, vérhígító hatású, megakadályozza a vérlemezkék összetapadását (antikoaguláns). A kurkuma szinte minden sós ételhez illik, akár még pogácsához is ki lehet próbálni.

A többi között afokhagymais védi szív- és érrendszerünk egészségét. Fotó: Getty Images

Gyömbér

Külsejében hasonlít a kurkumára, ennek is a föld alatti gyökerét, pontosabban a rizómáját fogyasztjuk. A gyömbér is gyulladáscsökkentő és mérsékli a vérrögképződést. Íze csípősebb a kurkumáénál, a hatóanyaga pedig a szalicilát, akárcsak az aszpirinnek. A gyömbér jótékony hatását frissen és szárítva is élvezhetjük, és nem csak sós ételekben: különleges csemege a kandírozott gyömbér, amely pikáns ízpárosítást nyújt az édes és a csípős ízek kombinálásával.

Cayenne-paprika

Borsként ismerjük, de valójában paprika, sőt, egyenesen chili. A tévedés oka az angol nyelv, amely a borsot és a paprikát is a pepper szóval jelöli. A Cayenne-paprika Dél-Amerikából származik, az indiánok nemcsak főzéshez, hanem gyógyításhoz is használták. Amilyen gazdag szaliciátokban, annyira csípős is, úgyhogy általában csak csipetnyit fogyasztunk a szárított paprika őrleményből. Egyes források szerint mérsékli a vérnyomást és a különféle fájdalomérzeteket, továbbá javítja a keringést.

E-vitamin

Ez a vitamin olyan hatékony vérhígító, hogy nagy mennyiségben fogyasztása rendszeres ellenőrzés nélkül nem is ajánlott olyan személyeknek, akik egészségügyi okból valamilyen vérhígító gyógyszert szednek. Általánosságban napi 400 nemzetközi egység (NE) mennyiségben ajánlott a bevitele, a maximális érték ne haladja meg a napi 1500 NE értéket. Biztonságosabb természetes formájában fogyasztani, megtalálható a sáfrányos szeklice-, napraforgó- és búzacsíra-olajban, valamint a mandulában, szotyolában, teljes kiőrlésű gabonákban.

Fokhagyma

Alapvető fontosságú a konyhában, emellett természetes antibiotikum és gombaölő hatással is rendelkezik a trombózismegelőző hatáson túl. Épp ezért műtétek előtt 7-10 nappal már nem ajánlott nagy mennyiségben a fogyasztása, mert túlzott vérzést okozhat.

Fahéj

Ez a késhegynyi mennyiségben édes, kiskanálnyi mennyiségben csípős fűszer vérhígító kumarin hatóanyagot tartalmaz. Az élelmiszerüzletekben kapható cejloni fahéjnál nagyobb a kínai kasszia-fahéj hatóanyagszintje, ezért annak fogyasztása rendszeres ellenőrzés nélkül nem ajánlott.

Ginkgo biloba

A hagyományos kínai gyógyításban évezredek óta alkalmazzák a ginkgo fa leveleinek szárított őrleményét vérhígítóként, memóriajavítóként, illetve roborálószerként. Egyes laboratóriumi kutatások szerint a ginkgo fibrinolízist serkentő hatású, ami annyit tesz, hogy képes feloldani a vérrögöket, ám ezt klinikai vizsgálatok még nem igazolták.

Szőlőmagkivonat

Több tanulmány állítja, hogy olyan antioxidánsokat tartalmaz, amelyek védik az ereket és megakadályozzák a magas vérnyomást. A szőlőmagkivonat vérhígító hatása miatt nem ajánlott olyan személyeknek, akik vérhígító gyógyszereket szednek vagy akik műtéti beavatkozás előtt állnak.

Kínai angyalgyökér

A dong quai néven is ismert gyógynövény jelentőségében a ginzenghez fogható a távol-keleti gyógyászat szerint. A kumarin hatóanyagnak köszönheti vérhígító képességét, akárcsak a fahéj. Állatkísérletek igazolták, hogy alkalmas lehet a vérrögképződés megelőzésére. Szárított porként kapszulázva vagy filteres teaként fogyasztják.

Őszi margitfű

A százszorszép rokona, Nyugat-Ázsiában és a Balkánon őshonos, enyhíti a fejfájást, lázat és ízületi fájdalmakat. Ezen túl mérsékli a vérlemezkék összetapadását, így akadályozza a vérrögképződést.

Ananász

Az ízletes déligyümölcsben lévő bromelain enzim csökkenti a vérnyomást, valamint a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázatát, gyógyítja a gyulladásos panaszokat. Kutatások szerint egyúttal vérhígító hatású, lebontja a vérrögöket és megakadályozza a rögképződést.