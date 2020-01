A rák átélése egy magányos folyamat, aminek ellensúlyozásra szükség van az intimitásra. A szexuális együttléttel meg lehet teremteni az intimitást, ráadásul a szex segít fenntartani a vitalitást, ami nagyon fontos egy súlyos, a szervezetet megterhelő betegség alatt.

Mi az emlőrák? Az emlő a bőrhám származéka, zsírból, kötőszövetből és mirigyszövetből áll. Daganatai lehetnek jóindulatúak és rosszindulatúak egyaránt. Azemlőrákeredményes kezelése nagymértékben függ attól, hogy milyen korán kerül felfedezésre a daganat. Éppen ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni a rendszeres önvizsgálat jelentőségét, és a szűrővizsgálatok (mammográfia) fontosságát. A korai stádiumban felismert daganat ugyanis jó eséllyel gyógyítható, elhanyagolt esetben viszont nagyon kicsi a gyógyulás valószínűsége. Tudjon meg többet, kattintson!

Szexuális élet mellek nélkül?

Tanulmányok kimutatták, hogy, ha masztektómiára - a mellszövetek teljes eltávolítására - került sor. Jó hír, hogy azok a nők akik lumpektómián - amikor csak a rákos csomót távolítják el - estek át, kevesebb, testképüket érintő problémával küzdenek, és szexuálisan vonzóbbnak tartják magukat. Ez persze nem jelenti azt, hogy gyakrabban élnek szexuális életet, de kedélyállapotuk jobb. Azok a nők sem számoltak be testkép-problémákról, akik masztektómia után teljes mellrekonstrukción estek át. Vagyis kiderült, hogy nem a mellek hiánya vagy formája okozza a szexuális gondokat.befolyásolhatja, hanem a kezelés többi összetevője is. A gyógyszeres kezelések célja, hogy leállítsa vagy csökkentse az ösztrogén - az egyik legfontosabb női nemi hormon - termelését. A menopauza előtt lévő nők esetében a tamoxifen vagy toremifen hatóanyagú készítmények hüvelyi változásokat - szárazságot, szövetvékonyodást - okozhatnak, aminek következménye lehet a fájdalmas közösülés. A menopauzán már átesett nők kezelésekor alkalmazott készítmények - aromatáz inhibitorok, amik szinte teljesen megszüntetik a női hormonok termelődését - szintén hüvelyszárazsághoz vezethetnek A kemoterápiás gyógyszerek súlygyarapodáshoz, hajhulláshoz, bőrelváltozásokhoz vezethetnek, amik csökkentik az önbecsülést, és ennek következményeként a libidót. A kezelésekkor jelentkező intenzív fáradtságról nem is beszélve.Egy felmérésben 50 nőt kérdeztek megután. 80 százalékuk mondta, hogy. A nők egyharmada úgy gondolta, hogy a műtét befolyásolta kapcsolatukat, főként azért mert fizikailag alkalmatlannak találták magukat a szexuális életre.A mellrákon átesett nőknek érdemes a partnerrel beszélgetni a bekövetkezett változásokról, valamint arról, hogyan érzik magukat lelkileg. Ha nincs kedvük szexuális életet élni, azt közöljék egyértelműen. De emellett fontos biztosítani arról is a partnert, hogy még mindig szeretik, és ettől függetlenül igénylik az intimitást - érintés, ölelés, csók.