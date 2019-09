Így lehet jó negyven felett a szex

Teherbe esni 40 felett? Ennyi esély van rá! Az általános aggodalom ellenére, hogy a termékenység 35 éves kor felett meredeken zuhanni kezd, de vajon valóban így van ez? Kattintson!

Varietas delectat

Kétségtelen tény, hogy az élettani funkcióinak öregedésévelindul el a szervezetben, melyek szoros összefüggésben állnak a csökkent hormontermelődéssel . Ezen változások természetesen hatnak a szervezet érzékenységére, így egyre többet kell tenni ahhoz, hogy a nemi élet teljes legyen. A csodálatos szexuális élményekhez egyre nagyobb szükség lesz találékonyságra, kreativitásra, alkalmazkodásra, képzelőerőre - írja Saul H. Rosenthal, a Harward Egyetem szexológusa.Jóllehet a menopauzában véglegessé vált élettani hormonváltozás hatására a nemi vágy csökken, viszont aggodalomra nincs ok, hiszen ha megtartott a szexuális élet rendszeressége, a, akkor a nemi életben semmiféle hanyatlás nem következik be. Gondoljunk csak arra, hogy a menopauza korszaka egybeesik azzal, amikor a gyerekek kirepülnek a családi fészekből, így egy sor olyan teendő tűnik el, amelyek eddig a bensőséges együttlétek gátjában állhattak.A menopauza emellett a menstruáció teljes megszűnésével jellemezhető, amely szintén kedvezően tud hatni a párok szexuális életére. Nem csak azért, mert így gyakorlatilaga hónap mindegyik napján, hanem azért is, mert nem kívánt gyermekáldástól sem kell többé tartani. Nagyon fontos említést tenni a tapasztalatról, hiszen negyven felett már mindenki rendelkezik kellő jártassággal, amelyek a szexet még tökéletesebbé, változatosabbá teszik. Az évek hosszú sora alatt levetkőzött gátlások olyan örömteli, kreatív nemi életet eredményezhetnek, melyeket minden huszonéves megirigyelhet.Számos amerikai vizsgálat eredménye bizonyította, hogy az idősebb korosztály szexuális vágya nem hanyatlik, sőt álmaik sokszor erotikus töltettel bírnak, és ha az élet magányra kárhoztatta őket, akkor is rendszeresen maszturbálnak. Említést kell tenni arról, hogy az ösztrogén szint csökkenése hat a bőrre és a nyálkahártyákra is, ezáltal szárazabb, vékonyabb lesz a testet fedő bőrréteg és a hüvely fala is. Éppen ezért nagy jelentősége van a nőgyógyászati véleménynek, mert az átmeneti hormon kiegészítés - ha a genetikai vizsgálat és a családi anamnézis emlőrákra való hajlamot nem igazol -Amikor egy idősödő, hogy nincs merevedésük, valójában azt jelenti, hogy nincsen annyi spontán, inger nélküli erekciójuk, mint annak idején. Nagyon sok férfi szerint a szexuális vágy mértéke egyenes arányban áll a pénisz keménységével Kétségtelen tény, hogy az életkor előrehaladásával a, viszont a tapasztalat, a női orgazmushoz vezető trükkök kárpótolnak mindenért. Nem érdemes arra várni, hogy a pénisz keménysége elérje a húsz-, harminc éves korban tapasztaltét, inkább arra figyeljünk, hogy a partnernek maximálisan jó legyen. A férfi lingamjának orális izgatása nagyban hozzájárul a keménység fokozásához., tartja a latin mondás. Mit is jelent ez esetünkben? Kevés idős házaspár vallhatja be tiszta szívvel, hogy a szexuális spontaneitása még mindig a régi. A nap nem változik, az óra nem változik, a helyzet nem változik, a pozitúra nem változik, az időtartam nem változik, sorolhatnánk. Így még egy tizennyolc éves is elveszítené libidóját