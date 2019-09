Elnyújtott orgazmus: így lehet!

Kapcsolat, amely megérdemli a magasabb rendű gyönyört Mire való a szex? Az ember az egyetlen emlős, aki két funkcióban is éli a szexuális életét: a fajfenntartó és az örömszerző funkcióra gondolok. Valahányszor nem akarunk gyermeket fogantatni, de szerelmeskedünk, az öröm kedvéért tesszük.

Érdekes módon, mégsem adunk és kapunk annyi örömöt, mint lehetne. Érdekes módon, még mindig ez a titokzatos területe az életünknek, még ma is, a tabuk látszólagos ledöntése után. A legtöbb kapcsolat a szexuális diszharmónia miatt bomlik fel, vagy - ami még rosszabb - marad életben az összes fájdalommal és ki nem beszélt feszültséggel együtt.

Az igazán jó szex aahol bizalom, törődés, intimitás, szeretet, tisztelet és szerelem van a pár tagjai között. Ha adott a jó kapcsolat, érdemes eldönteni: jobb szexuális életet akarunk! Ha egyikükben felmerül ez a kérdés, a régi szemlélet szerint rögtön védekezni kezd, nehogy a párja elégedetlennek lássa, nehogy megbántódjon, nehogy elhagyja azt, akinek ő nem elég jó.Pedig a modern felfogású szexológia szerinta szexuális élet pedig a végletekig fokozható örömszerzésben. Ha ketten döntik el a fejlesztést, arra vállalkoznak, hogy őszinték lesznek, és a legapróbb mozdulatoktól a legőrületesebb fantáziákig megbeszélik a nemi életüket, mindent megtesznek egymásért. Ha valakinek éppen nincs kapcsolata - még vagy már -, akkor is tanulhatja az ESZO-t a későbbi szerelem kedvéért. Ha van kapcsolata, de a másik ellenállása miatt nem tudják közösen végezni a gyakorlatokat , akkor továbbra is magányos lesz a szexben, ahogyan a párkapcsolaton belül is!