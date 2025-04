Nagy hiba, de szinte mindenki elköveti az ágyban

Egy frissen megjelent kutatás újabb nyomós érvvel szolgál arra vonatkozóan, hogy miért nem érdemes az ágyba is magaddal vinned a telefonod. Mint az a Frontiers kiadó közleményében olvasható, a tanulmány szerzői több mint 45 ezer norvég fiatal felnőttet vontak be vizsgálataikba. Az eredményekből kirajzolódott, hogy az éjszakába nyúló telefonhasználat átlagosan 59 százalékkal növeli az álmatlanság, avagy inszomnia kockázatát, az átlagos alvásidőt pedig 24 perccel rövidíti meg. Az is kiderült továbbá, hogy nem számít, hogy okostelefonunkon a közösségimédia-oldalakat bújjuk-e este, vagy egyéb applikációkkal szórakoztatjuk magunkat – a képernyőbámulás káros hatásai így is, úgy is jelentkeznek.

Csábító lehet az ágyba is magunkkal vinni a telefont, alvásunk azonban megsínyli. Fotó: Getty Images

„Nem találtunk számottevő eltéréseket a közösségi média használata és az egyéb képernyős elfoglaltságok között, ami arra utal, hogy maga a képernyőidő lehet a kulcstényező az alvás megzavarásában” – mutatott rá dr. Gunnhild Johnsen Hjetland, a Norvég Közegészségügyi Intézet kutatója, a Frontiers in Psychiatry című tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője. Hozzátette, a probléma minden valószínűség szerint jelentős részben abból fakad, hogy a telefonhasználat késlelteti az elalvást. Magyarán elveszi esténként azt az időt, amelyet máskülönben pihenéssel töltenénk.

Lefekvés előtt már ne nézegesd a telefonod

Fontos hangsúlyozni, hogy az alvás mind mentális, mind fizikai egészségünk megőrzése szempontjából alapvető jelentőséggel bír. Ennek ellenére a társadalom nagy része nem alszik eleget éjszakánként. Ezzel egy időben egyre többen nyomkodják még az ágyban fekve is a telefonjukat, ami hozzájárulhat a rossz alvásminőséghez. A képernyőhasználat az eddigi elméletek szerint négyfelé úton lehet kihatással az alvásra:

a telefonra érkező értesítések közvetlenül is megzavarhatják a pihenést;

a képernyőhasználat elveszi az időt az alvástól;

a telefonos applikációk használata éberen tart, késleltetve az elalvást;

valamint a kijelzőkből áradó fény megzavarhatja a szervezet normál cirkadián ritmusát.

„Ha küzdesz az alvással, és arra gyanakszol, hogy ebben a képernyő előtt töltött idő is közrejátszhat, akkor próbáld meg visszaszorítani a képernyőhasználatod az ágyban. Az a legjobb, ha elalvás előtt legalább 30-60 perccel már egyáltalán nem foglalkozol ilyesmivel” – tanácsolja Hjetland. Arra az esetre pedig, ha mégsem tudjuk megállni, hogy telefonunkat is magunkkal vigyük a hálóba, akkor érdemes legalább az értesítéseket kikapcsolni vagy lehalkítani. Ezáltal kevesebb zavaró tényező éri majd szervezetünket az éjszakai pihenés során.