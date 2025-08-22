Alváshiány gyermekkorban – ezek az árulkodó jelei

A nyári szünet idején a legtöbb gyerek később fekszik le este és később is kel fel reggel, mint ahogyan az iskolai időben megszokta. A nyár végével és a tanév beköszöntével azonban muszáj visszaállni a korai kelésre, amely az első néhány hétben sok diáknál kialvatlansághoz vezethet, ez pedig az iskolai teljesítményre is rányomja a bélyegét – figyelmeztetett Facebook-posztjában a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK).
Ezek a tünetek alváshiányra utalhatnak
A szakértők szerint az alváshiány az alábbi tünetekben nyilvánulhat meg a gyerekeknél:
- agresszív viselkedés,
- csökkent iskolai és sportteljesítmény,
- döntéshozatali képesség csökkenése,
- elkalandozás a tanórán,
- figyelemzavarok,
- gyakoribb hiányzás az iskolából,
- hiperaktivitás és impulzivitás,
- iskolakerülés,
- kockázatkereső magatartás,
- koncentrációs nehézségek,
- krónikus fejfájás,
- lelassult reflexek,
- lelkesedés hiánya,
- memóriazavarok,
- rosszkedv és depresszió,
- szociális készségek csökkenése,
- ügyetlenség, amely fizikai sérülésekhez vezethet.
Az alváshiány lehetséges oka
A posztban arra is kitértek, hogy az alváshiány kialakulásának hátterében állhat például a hormonális időeltolódás, a fokozott képernyőidő, az iskola utáni hektikus időbeosztás, a fényhatások, bizonyos gyógyszerek, a rossz alváshigiénia, vagy akár a koffeintartalmú ételek és italok fogyasztása is. Arról, hogy melyik életkorban mennyit kellene aludniuk a gyerekeknek, itt olvashatsz. A témával kapcsolatos tudásodat pedig itt tesztelheted le!