Orvosmeteo: este durva lehűlés jön, 5 lépésben enyhítheted a hidegfront okozta tüneteket

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. A délies szelet Sopron és a Fertő-tó környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet – áll a Kiderül előrejelzésében.

Tölts minél több időt a szabadban! Fotó: Getty Images

A nap második felében egy újabb hidegfront érkezik, ezért az arra érzékenyeknél ingerlékenység, fejfájás és alvászavar jelentkezhet. Emellett ilyenkor gyakoribb az asztmás roham; a gyomor-, az epe- és a vesegörcs; a hasi panaszok, a mellkasi fájdalom, sőt akár a tüdőembólia vagy a szívroham is.

Így enyhítheted a tüneteket

Bár a hőmérsékletváltozásokat nem tudjuk kiküszöbölni, de fokozhatod a szervezeted ellenállóképességét:

Mozogj, sportolj rendszeresen, ha lehet, főleg a szabadban!

Étkezz egészségesen, fogyassz minél több zöldséget és gyümölcsöt! Ügyelj a vitaminok (főként a C- és a B-vitamin), illetve az ásványi anyagok (cink és magnézium) megfelelő bevitelére.

Igyál naponta 2-3 liter folyadékot!

Aludj legalább napi 7 órát!