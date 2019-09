Amit senki nem mond el a terhességről

A várandósság a nők életének legszebb és legboldogabb időszaka - ha a szerencsések közé tartozunk. A terhességnek ugyanis vannak olyan kellemetlen mellékhatásai is, amelyekről valamiért senki nem mesél a jövendőbeli kismamáknak, így azok szinte a semmiből, meglepésszerűen csapnak le. Az alábbiakban hat édesanya meséli el, milyen váratlan panaszok jelentkeztek náluk a kilenc hónap alatt, és hogy végül miként birkóztak meg ezekkel.

Nyilalló ágyéki fájdalom

"Amikor hirtelen belém nyilallt a fájdalom, nagyon megijedtem, azt hittem valami komoly baj van. Annyira intenzív volt, hogy még a térdem is összecsuklott. Azonnal felhívtam a nőgyógyászomat, hogy megkérdezzem, szerinte be kell-e mennem a kórházba."

Mit lehet tenni?

Az alhasba, medence környékébe nyilallófájdalomáltalában akkor jelentkezik, mikor a baba mozgolódik, vagy mikor a kismama egy hirtelen mozdulatot tesz. A fájdalmat a baba nyomása és elhelyezkedése okozza, amint a szülés közeledtével egyre lejjebb ereszkedik a szülőcsatornához. Vannak anyukák, akik azt tapasztalták, hogyha várandósságuk alatt aktívak maradnak és rendszeresen mozogtak, akkor a panaszaik is mérséklődtek.

Belső aranyér

"Korábban sohasem volt aranyerem, így először nem tudtam, mi lehet az. Aztán mikor utánaolvastam az interneten, már sejtettem, hogy aranyerem lehet. El is mentem a nőgyógyászomhoz, akitől kaptam rá krémet, de nem használt. Ezután derült ki, hogy valójában belső aranyerem van, amivel nem volt mit tenni. Körülbelül a hatodik hónapban alakult ki, és most 5 héttel a szülés után is megvan még. Gyakran jár éles fájdalommal példáulalvásvagy vezetés közben."

Mit lehet tenni?

Érdemes lehet kipróbálni vény nélkül kapható hidrokortizontartalmú kenőcsöket vagy kúpokat, ezek ugyanis csökkentik a gyulladást, és segíthetnek enyhíteni a fájdalmat. De sokat segíthet néhány otthoni praktika is, például az ülőfürdő vagy a hideg borogatás.

Erős hüvelyi folyás

"A várandósságom elején majd a végén olyan erős folyásom volt, hogy egy nap kétszer is bugyit kellet cserélnem."

Mit lehet tenni?

A terhesség során bekövetkező hormonális változások hatására kismértékben nőhet a hüvelyi folyás mértéke. A nyáktermelődés fokozódásában emellett az is közrejátszik, hogy a szervezet ezzel is megpróbál védekezni a különféle fertőzések ellen. A jelenség ellen nincs mit tenni, a komfortérzetünk növelése érdekében használhatunk tisztasági betétet.

Fokozott szelesedés

"Rettenetesen puffadtam. Az első trimeszter idején kezdődött, először azt hittem, velem van a baj, hogy nem jól táplálkozom, de aztán utánaolvastam és megtudtam, hogy a relaxin nevű terhességi hormon felel a fokozott szelesedésért."

Mit lehet tenni?

A relaxin és a progeszteron hormonok együttesen felelősek a fokozott gázképződésért. Fokozott termelődésük hatására ellazulnak az izmok - így az emésztőrendszer izmai is. Ez lassabb bélmozgáshoz, puffadáshoz, valamint gyakoribb böfögéshez és szellentéshez vezet. Az emésztés serkentése érdekében ajánlott naponta legalább 30 percet mozogni - már a tempós séta is sokat segíthet.

Nem feltétlenül idilli

"Bárcsak tudtam volna, hogy nincs olyan, hogy normális, azaz hogy minden egyes nő máshogy éli meg ezt a 9 hónapot. Rengeteg terhességgel kapcsolatos cikket olvastam, de rám egyik leírás sem passzolt. Az első trimeszterben egyáltalán nem volt hányingerem, nem is hánytam, helyette azonban folyamatosan éhes voltam és majdnem 15 kilót híztam.

Szokták mondani, hogy a kismamák csak úgy ragyognak.. Hát én nem ragyogtam. Zsíros és undorító volt a hajam, ráadásul rengeteg kihullott. Tele lettem pattanásokkal, a bőröm olyan érzékeny lett, hogy alig bírtam elviselni, ha valaki megérintett. Mivel korábban volt már három vetélésem is, gyakorlatilag végig rettegtem a 9 hónapot. Bárcsak tudtam volna, hogy a terhesség nem feltétlenül olyan álomszerű, ahogy azt gyakran beállítják."

Mit lehet tenni?

A hollywoodi filmek terhességábrázolása egyáltalán nem valós. Minden nő szervezete másképp reagál a várandósságra, és teljesen normális, ha egy nő nehézségként éli meg ezeket a változásokat.

Nyugtalan láb szindróma

"Azt hiszem a második trimeszterben kezdődött. Lefekvéskor egy furcsa érzés jelentkezett a lábamban, ami arra késztetett, hogy megmozdítsam. Rendkívül nyugtalanító volt, alig tudtam tőle aludni. Azt olvastam, hogyha a szervezet megfelelően hidratált, akkor elmúlik, de nem így lett. Semmi sem segített, csak a szülés."

Mit lehet tenni?

A nyugtalan láb szindróma az esetek többségében a szülés után magától elmúlik, de a rendszeres testmozgás, és a lábmasszás is segíthet.

